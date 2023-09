Con aval del gremio, diputados dieron despacho al fondo que recorta presupuesto a la Legislatura

Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales dieron despacho este martes al proyecto que crea el Fondo de Estabilización de Neuquén, una polémica iniciativa que le recortaría un punto y medio de la coparticipación a la Legislatura con el argumento de «mitigar» desequilibrios de los otros poderes del Estado, como el Judicial. Tras las protestas que había realizado el gremio de los empleados legislativos ANEL la semana pasada, hoy llegaron a un acuerdo tras incorporar una cláusula que, aseguran, permitiría asegurar la autarquía.

En rigor, al texto original se le agregó la aclaración de que el 6% de coparticipación que pasará a recibir ahora la Legislatura «debe garantizar el pleno cumplimiento de la ley 1703 (estatuto del personal legislativo), ley 2915 (remuneraciones) sosteniendo la totalidad de los beneficios».

También se añadió la precisión que faltaba en el original respecto de dónde saldrá el otro recorte para conformar el fondo, que se integrará con un 3% de la coparticipación federal que recibe Neuquén. La mitad será de los recursos que perderá la Legislatura y la otra mitad se le quitará al Ejecutivo.

«En ninguna circunstancia las transferencias a los municipios pueden verse afectadas por la implementación de la presente ley», se agregó en el proyecto.

Lo que no se saldó y nadie reclamó en el debate, ni siquiera los diputados que se manifestaron en contra, es el destino que tendrá el Fondo de Estabilización: los fundamentos del proyecto lo direccionan a fortalecer al Poder Judicial, pero eso no se refleja en el articulado. La redacción como está lo deja en manos del Poder Ejecutivo, más precisamente del futuro ministerio de Economía, por lo que terminarán siendo aportes (reintegrables o no reintegrables) discrecionales.

ANEL: «Hay injerencia de un poder sobre otro»

El presidente de la comisión y jefe de la bancada del MPN, Maximiliano Caparroz, explicó hoy que el nuevo texto aclara que «no se toca la coparticipación de los municipios y se trabajó con que quede garantizada la autarquía del Poder Legislativo en cuanto a sus leyes, sus programas y los sueldos de la casa».

A la reunión asistió la conducción del gremio ANEL, cuyo secretario general Juan Benítez finalmente terminó dando el aval para que el proyecto salga, aunque insistió con que tratar un presupuesto a la baja es «inaceptable» y cuestionó que el Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia hayan participado de la firma de la propuesta para achicar los recursos de la Legislatura. «Seguimos rechazando esa injerencia», planteó.

Recordó que cómo fue la sanción de la ley 2395 de autarquía del Poder Legislativo y aseguró que «el 1 de enero de 2003 es una fecha que marca la relación con el Ejecutivo». Aseguró que, antes de esa norma, la Legislatura tenía que pedirle «hasta el café» al gobernador de turno. «Era dura la relación y estábamos desfinanciados, sinceramente», aseguró.

«Entendemos que vienen aires de cambio, ojalá sean buenos, por eso nos sentamos con el vicegobernador, con mucho ruido porque si no, no te escuchan», dijo sobre las protestas de la semana pasada.

Afirmó que, con las modificaciones, ahora «va a salir una mejor ley» y añadió que también firmaron un acta acuerdo con Marcos Koopmann sobre el presupuesto del año que viene y aclaró que la vice electa, Gloria Ruiz, fue invitada «y no vino».

Mayoría de votos a favor

El despacho para el Fondo de Estabilización salió con 11 votos a favor y dos en contra de Darío Peralta (Frente de Todos) y Andrés Blanco (PTS-FIT).

El diputado César Gass (Juntos por el Cambio) cuestionó el proyecto, pero aclaró que no quería «obstaculizar con un voto negativo» la sanción de la ley.

«No estoy metido en la política interna de los que se van y los que vienen, pero hay una vicegobernadora electa. ¿Fue consultada, se habló con ella? Va a haber una nueva Legislatura, no sé por qué la nueva Legislatura no trata estas cosas. Todos estos interrogantes me hacen pensar a mí en la incomodidad de tratar estas cosas desarticulando el sistema normal de las instituciones y su funcionamiento», expuso.

Sin embargo, consideró que «las partes que asumieron la responsabilidad de decir ‘el conflicto está desactivado’ o, más o menos traducido, la casa está en orden».

La diputada Soledad Salaburu (Frente de Todos), quien no tiene voto en la comisión, asistió para dar su opinión y dijo que aplaudía «el acuerdo y las dos cláusulas de garantía», pero también fue crítica.

Planteó como «grave» que el proyecto no se haya discutido públicamente en una mesa de transición y recordó que tanto el actual vicegobernador Marcos Koopmann como el anterior, es decir, Rolando Figueroa, «han pasado por esta casa y su gran visibilidad tuvo que ver con cómo se hizo uso del presupuesto de la Legislatura».

«Repartir camisetas a los equipos de fútbol de la provincia, llevar a chicos de viaje, comprar herramientas, insumos, los trajes a los bomberos voluntarios son cuestiones que han salido de los recursos de esta Legislatura. No me parece mal pero así han construido gran visibilidad y por eso el gesto hacia la vice me parece preocupante».

El proyecto, que también recibirá apoyo en la comisión de Presupuesto, se trataría en una sesión especial mañana a la noche.