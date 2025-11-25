Regina no renovará la emergencia de alumbrado público: ¿qué pasará con la tasa de uso aéreo?

Durante la sesión de este martes en el Concejo Deliberante de Regina nuevos cruces giraron en torno al proyecto de ordenanza que propone reducir los porcentajes de la Contribución por Uso de Espacio Aéreo y de la tasa de mantenimiento del Alumbrado Público. Durante la jornada, se dio ingreso a la nota enviada por el intendente Luis Albrieu solicitando que el proyecto no sea tratado por el momento.

En su nota, Albrieu explicó que la emergencia de alumbrado público aprobada anteriormente no será renovada, por lo que dejará de cobrarse en las facturas y se dejará de ver reflejado en los ingresos municipales ya que los vecinos no deberán abonar ese ítem.

En relación a la tasa por el uso aéreo, el mandatario también justificó su postura en el rol histórico de la tasa, según detalló, se cobra desde hace más de 25 años en Regina y que también forma parte estable de los presupuestos de ciudades como Viedma, Cipolletti, Roca, Godoy y Chichinales. Agregó que “está integrado en las finanzas municipales por su continuidad en el tiempo”.

Albrieu advirtió que el municipio llega a fin de año “con un fino equilibrio” y que, ante el pago del aguinaldo y la incertidumbre sobre el pago anticipado de tasas, solicitó que hasta que esta situación no aclare no se produzca disminución en los ingresos municipales.

En la nota recordó además que este año se logró un incremento del 20% en el cobro de tasas retributivas y una recuperación importante de deuda, lo que permitió constituir plazos fijos millonarios. Sin embargo, aclaró que esos fondos se destinaron a obras adeudadas como pavimentación y cloacas. También mencionó trabajos de parquizado, veredas, alumbrado y otras intervenciones que —según expresó— superaron el 50% de la recaudación.

Tras la lectura de la nota, el concejal Enrique Alvarado, autor del proyecto junto a Nadia Ilundayn, cuestionó la postura del Ejecutivo. Afirmó: “Lo que está haciendo con esta nota y con esta solicitud de no tratamiento de la ordenanza es violar la división de poderes que establece nuestra Carta Orgánica, la Constitución de Río Negro y la nacional”. Y agregó: “El intendente, en todo caso, tiene la posibilidad de vetar un proyecto de ordenanza”.

Desde el oficialismo, el concejal Alejandro Cervera (CCR) aclaró que se trata de una solicitud que «no prohíbe el tratamiento del proyecto”, y destacó que el intendente “está avisando que la emergencia de alumbrado no se va a pedir su renovación con fecha a fines de febrero, con lo cual el costo para todos los ciudadanos va a bajar”.

Los cruces entre concejales se prolongaron durante varios minutos, hasta que finalmente se resolvió el pase de la nota del intendente a bloques, con aprobación unánime.

El cruce de la última sesión en el Concejo Deliberante

El debate de este martes ocurrió pocos días después de lo sucedido en la sesión anterior, cuando el proyecto que propone reducir un 50% la tasa de alumbrado público y el porcentaje por uso del espacio aéreo no fue incorporado al orden del día.

En esa jornada, los concejales Enrique Alvarado y Nadia Ilundayn solicitaron que la iniciativa —presentada en octubre y aún en comisión— fuera incluida para su tratamiento. Ante la negativa de avanzar sin más información, se generó un intercambio con el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré (Compromiso con Regina).

Durante la discusión, los ediles opositores manifestaron su desacuerdo con la decisión de la presidencia y resolvieron retirarse del recinto. Tras el episodio, Garré expresó: “Parece que a algunos no les gusta la democracia en el fondo”.

El proyecto presentado por Alvarado e Ilundayn señala en sus considerandos que el municipio percibe actualmente, a través de la factura de Edersa, un 6% por la Contribución por Uso de Espacio Aéreo y un 94% por la tasa de mantenimiento del alumbrado público.

Los autores advierten que, durante este año, se produjeron aumentos acumulados en la energía eléctrica en un contexto de “fuerte recesión económica, caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y aumento generalizado de los costos de vida”. Según argumentan, este escenario vuelve “insostenible seguir trasladando mayores cargas tributarias en las boletas de los servicios esenciales”.

A partir de ese diagnóstico, la iniciativa plantea reducir el porcentaje del uso del espacio aéreo del 6% al 3%, y bajar la tasa de alumbrado público del 94% al 47%.