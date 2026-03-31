De marchas militares a ABBA: el particular homenaje de los Granaderos a Karina Milei por su cumpleaños

La Casa Rosada fue escenario de una jornada que combinó la solemnidad institucional con los clásicos del pop sueco. La Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo brindó un reconocimiento a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con motivo de su aniversario natal.

El festejo se destacó por un repertorio que integró marchas históricas con éxitos internacionales.

De la tradición militar a los hits de los setenta: el repertorio para el cumpleaños de Karina Milei

El agasajo musical se inició con los acordes de la emblemática marcha “Avenida de las Camelias”. Sin embargo, la secuencia dio un giro cuando la orquesta interpretó versiones de tres de los éxitos más reconocidos del grupo ABBA.

En el Patio de las Palmeras, y ante la presencia de personal de la Casa de Gobierno, sonaron las melodías de “Dancing Queen”, “Mamma Mia” y “Chiquitita”. Para finalizar la intervención, los músicos retomaron el protocolo tradicional con la Marcha de San Lorenzo. Al concluir, la funcionaria saludó personalmente a los integrantes de la fanfarria para agradecer el gesto.

Actividad en Plaza de Mayo por la semana de Malvinas

Tras la presentación en el interior de la sede gubernamental, los Granaderos trasladaron el equipo hacia la Plaza de Mayo. En el marco de las conmemoraciones por la semana de Malvinas, la orquesta ofreció un espectáculo abierto al público.

Estas intervenciones del Regimiento de Granaderos a Caballo, unidad encargada de la custodia presidencial y del ceremonial de Estado, forman parte de las actividades destinadas a vincular la institución con la ciudadanía a través de expresiones artísticas.

El evento tuvo una rápida repercusión en plataformas digitales, donde se difundieron videos tanto del festejo privado como del concierto en el espacio público.