Declaró el exfutbolista Hugo Morales en la causa por los inmuebles de Adorni: qué dijo ante la Justicia

Declaró el exfutbolista Hugo Morales en la causa por los inmuebles de Adorni.

El exfutbolista Hugo Morales declaró este martes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Morales fue citado por haber sido el propietario original del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito que hoy pertenece al funcionario. Durante su declaración, que se realizó de manera virtual desde la localidad correntina de Bella Vista, el exjugador confirmó que había adquirido el inmueble en 1996 por 200.000 dólares.

Según consta en la investigación, la propiedad fue vendida el año pasado por ese mismo valor a dos jubiladas, quienes posteriormente la transfirieron a Adorni por 230.000 dólares, mediante un esquema que incluyó un pago inicial y una hipoteca no bancaria otorgada por las propias vendedoras.

De acuerdo a fuentes judiciales, Morales no aportó información nueva relevante para la causa y se limitó a ratificar datos que ya eran conocidos en el expediente.

La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo, mientras que la fiscalía busca profundizar en la trazabilidad de los fondos utilizados en la operación. El objetivo es determinar si las transacciones son compatibles con el patrimonio declarado por el funcionario.

En paralelo, también se analizan presuntas irregularidades vinculadas al financiamiento de viajes internacionales realizados por Adorni y su entorno.

Quién es Hugo Morales

Morales, recordado por su paso por clubes como Huracán, Lanús e Independiente, tuvo una destacada carrera en el fútbol argentino durante la década del noventa y es considerado un ejemplo de superación tras haber enfrentado un cáncer testicular en uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva.

Nacido en Buenos Aires el 30 de julio de 1974, Morales inició su carrera profesional en las Inferiores de Huracán, donde debutó en Primera División bajo la dirección de Carlos Babington a principios de los años noventa. Entre 1991 y 1995, jugó 162 partidos y marcó 23 goles con el club, perfilándose como una de las grandes promesas del fútbol argentino gracias a su creatividad y llegada a la red.