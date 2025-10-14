Desde Río Negro pujan por el centro de inteligencia artificial que anunció OpenAI

El anuncio de las empresas norteamericanas OpenAI y Sur Energy que pretenden crear un mega centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia generó el interés de legisladores de Río Negro que piden al presidente Javier Milei que considere a la provincia para postular como sede del “Stargate Argentina”.

Las compañías realizarán una inversión de 25.000 millones de dólares en la construcción del mega centro de datos destinado al desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de última generación, a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El fin de semana trascendió que Neuquén sería la elegida para recibir esa inversión pero rápidamente los legisladores del bloque PRO, encabezado por Juan Martin, solicitaron mediante un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional ponderar a Río Negro por una serie de condiciones y características favorables.

En el pedido, solicitan además que “se conforme una mesa técnica federal para evaluar las condiciones energéticas, ambientales y logísticas de cada jurisdicción”, con participación de Río Negro; que se “garantice la transparencia y la equidad en el proceso de selección”; y que “se promuevan las inversiones necesarias en infraestructura digital y energética para acompañar el proyecto, priorizando su impacto positivo en el desarrollo regional”.

“La radicación del mega centro de inteligencia artificial en suelo rionegrino implicaría una transformación estructural de la matriz productiva regional, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos, fortaleciendo la infraestructura energética y tecnológica”, valoraron los legisladores en los fundamentos.

En materia de inversiones vinculadas a la tecnología, quedó en el olvido el anuncio que en 2021 realizó la empresa Globant que proponía crear en Bariloche un centro tecnológico de la compañía con una inversión en aquel momento de 856 millones de pesos en tres años y que posibilitaría la generación de 200 puestos de trabajo.

También recientemente se mencionó la posibilidad de que Mercado Libre realice su desembarco en Bariloche con un centro de distribución y logística.

En Parque Industrial, Tecnológico y Productivo de Bariloche (Pitba) tiene un sector específicamente destinado para la radicación de empresas de base tecnológica y allí Invap ya instaló una estructura desde donde fabrica piezas para sus desarrollos, además de otras compañías que adquirieron lotes para el traslado de sus oficinas o centros operativos.

En el Pitba hay dos obras finalizadas de empresas vinculadas a la ciencia y la tecnología; otra en ejecución y dos con licencias de construcción ya aprobadas, según informaron desde el parque.