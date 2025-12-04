Diego Santilli tendrá una reunión clave con Jorge Macri este jueves en pleno tironeo por el Presupuesto 2026 y la coparticipación

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibe este jueves al mediodía al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un encuentro clave en la búsqueda de consensos para aprobar las reformas que tiene en mente el presidente Javier Milei. Uno de los puntos sobre la mesa será la coparticipación y el Presupuesto 2026.

Encuentro en Casa Rosada con las miradas puestas en las reformas

El temario del intercambio que será a las 12 en las oficinas del Ministerio del Interior de Casa Rosada girará en torno a la necesidad de apoyos que precisa el Poder Ejecutivo para sancionar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. También el debate por los fondos coparticipables que reclama la Ciudad de Buenos Aires.

Por estos días, la administración libertaria trabaja en el diseño de los borradores de las reformas que implementarán e intentarán aprobar en una gran apuesta legislativa durante el período de sesiones extraordinarias en el mes de diciembre con continuidad en febrero.

Se tratará de un intercambio en particular para Santilli, que deberá escuchar e intentar resolver las demandas del alcalde porteño que también integra las filas del PRO. De esta forma, el funcionario deberá equilibrar la recepción de los pedidos y las escasas ofertas que aprueba el Ministerio de Economía a modo de respuesta.

Diego Santilli con Jorge Macri: con quiénes serán los próximos encuentros

Jorge Macri es de los últimos representantes con los que se entrevistará el ministro del Interior, en el marco de las reuniones con el grupo de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en la provincia de Tucumán. Podría sumarse el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“El Colo” tiene además en agenda un contacto previsto para el viernes a las 9:30 con el pampeano Sergio Ziliotto, y solo le resta reunirse con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

A seis días del inicio de sesiones extraordinarias, en Casa Rosada reina el optimismo de cara al tratamiento de la Ley de Leyes que podría dotar al Gobierno de una previsión presupuestaria por primera vez desde la asunción del presidente Javier Milei.

Noticias Argentinas