Diputados de Neuquén aprobaron la mitad de las leyes que pidió Rolando Figueroa

El trabajo en las comisiones es difícil para el bloque de gobierno porque no tiene ocho votos propios para los despachos. Foto: Matías Subat.

En poco más de cinco meses, la Legislatura de Neuquén aprobó nueve de los 18 proyectos que envió el gobernador Rolando Figueroa, quien en las últimas semanas pidió a los diputados que pisen el acelerador para avanzar en algunas herramientas que aún necesita como los peajes en rutas provinciales y la regulación de alquileres temporarios para abrir la temporada invernal turística.

Si bien Figueroa no se ha topado con obstáculos para su gobernabilidad en la Cámara, la dependencia de los diez integrantes del Movimiento Popular Neuquino para obtener la mayoría que no tiene por sí solo el interbloque Neuquinizate obliga siempre al oficialismo a conceder cambios.

Ese escenario se suma a ciertas dificultades para conducir los debates que han demostrado los integrantes de su espacio político que, además, no tienen uniformidad de conducción ni intereses. Ahí conviven Comunidad y Avanzar, que se podrían etiquetar como el oficialismo más duro, junto con el PRO, el espacio más libertario de Arriba Neuquén, y el peronismo no kirchnerista de Neuquén Federal. Suman 14 en total, un número importante pero no suficiente.

Desde que asumió la actual composición de la Legislatura, los diputados hicieron ocho sesiones ordinarias y cuatro especiales, estas últimas motorizadas por proyectos de Figueroa.

En total, el gobernador envió 18 proyectos, varios de ellos antes de la apertura de sesiones ordinarias, de los cuales se aprobaron la mitad.

El Ejecutivo consiguió aval para el programa de vinculación de beneficiarios de planes sociales con puestos de trabajo, llamado Kimun, para el nuevo régimen de residencias médicas, para salir a buscar policías retirados que quieran reincorporarse a la fuerza voluntariamente, para renegociar todos los contratos de obra pública y una autorización para endeudarse en hasta 500 millones de dólares.

El paquete de leyes sancionadas también incluyó dos emergencias: la de salud, para que el ministerio pueda comprar insumos y medicamentos por contratación directa, y la penitenciaria que autorizó un endeudamiento de 50 millones de dólares para hacer obras que amplíen la capacidad en las cárceles.

La primera ley de Figueroa fue la eliminación de las jubilaciones de privilegio, pero el hecho de que no saliera de la forma esperada fue un anticipo de las dificultades que seguirían después. El oficialismo hizo cambios en la propuesta original y terminó acotando la quita del beneficio solo para quienes asuman cargos electivos a partir del 2027, es decir, dejaron al propio gobernador y sus bancas a salvo de la ley.

Figueroa envió luego una nueva propuesta para corregir esa situación, pero los legisladores nunca la trataron.

Esta semana los diputados tienen previsto realizar reuniones para “organizar la agenda”, porque según reconocieron a Diario RÍO NEGRO, hoy trabajan “detrás de lo urgente”, sin posibilidad de analizar otros proyectos, aún de la oposición. “Son meses de acomodarse y aprender”, analizó una legisladora.

En la columna del “debe”, la Legislatura todavía tiene la mitad de los proyectos presentados por Figueroa, aunque no todos revisten igual urgencia. Además del proyecto de jubilaciones de privilegio que quedó en el tintero, los diputados tienen aún la modificación de la ley de recupero financiero para las obras sociales y otras iniciativas de Salud como la ley para implementar un sistema de contrataciones públicas para la adquisición de insumos médicos. Este último se trató por primera vez esta semana, el anterior recibió algunas objeciones del sindicato de profesionales de la Salud, Siprosapune, pero ya cuenta con un despacho.

Otros proyectos aún pendientes, pero con al menos un dictamen favorable son el que establece un plan de Acción Climática, que incorporó varias propuestas del bloque del MPN, la regulación de los alquileres temporarios y la creación del sistema de peajes para las rutas provinciales.

De todo el paquete, este último es el que tiene la máxima prioridad para el gobernador, junto con otro que no es de su autoría, pero que se trabajó con su interbloque: el cobro de un canon de agua a las empresas que administran las hidroeléctricas.

Si ambos obtienen esta semana los despachos que les faltan, podrían tratarse en la sesión del miércoles.

La agenda de Figueroa para los diputados tiene reservado otro paquete para este semestre. En principio, el gobernador había anticipado que sería este mes, aunque la evolución de las negociaciones en el Senado de la Nación por la Ley Bases terminarán por definir la fecha de envío.

Se trata del proyecto que anunció durante su viaje a Houston, Estados Unidos, para generar un régimen de incentivo a las pymes que quedarían afuera del RIGI que se debate en el Congreso.

El gobernador dio pocos detalles sobre esa propuesta, pero anticipó que las firmas que quieran presentarse deberán estar registradas dentro del Compre Neuquino. Indicó también que habrá un monto mínimo de inversión comprometida para participar, que aún no fue determinado. Los beneficios serían impositivos, de acceso a crédito a través del Iadep y para la mejora de tecnología, según se supo hasta ahora.

En conjunto con esa propuesta, Figueroa también presentará un proyecto para que las pymes que quieran comprar las concesiones convencionales que ponga a la venta YPF o que se renegocien a futuro puedan tener una rebaja de regalías. Dijo que la intención es que puedan “presentar de forma más competitiva”.

Claudio Domínguez, el diputado «experto» del MPN. Foto: Matías Subat.

El MPN, un aliado espinoso frente a los inexpertos

El Movimiento Popular Neuquino no tardó nada en pactar. Ni bien asumió Rolando Figueroa ya había un acuerdo con el partido para que le garantice al nuevo gobernador las leyes que necesite, aunque no sin aportar su impronta.

El bloque de diez integrantes viene jugando activamente en la discusión de los proyectos del Poder Ejecutivo y, en la mayoría de los casos, no deja que salga un despacho sin que sus modificaciones estén incorporadas.

La desventaja numérica del frente Neuquinizate los obliga a negociar, dado que no cuenta con apoyo de Unión por la Patria y el FIT. Los votos de Hacemos Neuquén (son tres legisladores) y de Cumplir-La Libertad Avanza son más pendulares.

El MPN tiene a su favor diputados con experiencia como Claudio Domínguez, mientras que en el oficialismo hay mayoría de “inexpertos”. Un ejemplo fue el fallido debate de la ley de alquileres temporarios. Zulma Reina (Comunidad) es la diputada con más recorrido dentro de las bancas del interbloque, aunque viene manteniendo un perfil más bien bajo.

Prioridad para los peajes y el desafío que se cumplió

De su listado de urgencias, Rolando Figueroa ya logró tachar las autorizaciones para obtener financiamiento, pero tiene otra que espera redondear esta semana: la creación de los peajes en las rutas provinciales 7, 17, la 51 y la 67, extensivo también a las que le reclamó traspasar al gobierno nacional como la 22, la 231 y la 242.

La búsqueda de recursos es denominador común para buena parte de las propuestas que viene presentando, con un ejercicio de “ingenio” para obtenerlos de donde antes no había.

A principios de año, a través del bloque de Comunidad, logró aval para aumentar tasas impositivas, aún espera el proyecto para mejorar el recupero financiero que hacen los hospitales a las obras sociales y ya tiene las leyes de endeudamiento que solicitó para reactivar obra pública y atender la sobrepoblación carcelaria.

El paso que sigue es que la Legislatura apruebe la creación del “Fondo Vial” que representará el cobro de una contribución por peaje al tránsito pesado que circule por las rutas del circuito Vaca Muerta y hasta de los vehículos livianos que no estén patentados en Neuquén.

El mandatario pidió pisar el acelerador y el oficialismo se había propuesto el martes pasado obtener un despacho sí o sí. Fue un desafío ambicioso porque la iniciativa aún no se había tratado ni una vez, pero logró el objetivo.

Fue luego de tres horas trabajosas en las que chocó con múltiples modificaciones que reclamó el MPN y pedidos de información de Unión por la Patria. Si esta semana obtiene los dos despachos que le faltan, podría tratarse en sesión.

Esperan recaudar con los peajes, al menos, 15 millones de dólares anuales.