Educación de Río Negro avanza con un polémico convenio de “articulación” con empresas

El ministerio de Educación de Río Negro decidió poner el foco en la relación cada vez más compleja entre los contenidos formativos de la escuela secundaria y la inserción laboral de los estudiantes. Hace tres meses cerró un acuerdo con una asociación civil que agrupa a decenas de grandes empresas y presentó una propuesta específica sobre ese rubro.

Mientras avanza en una “reforma educativa” de contornos todavía difusos, el ministerio a cargo de Patricia Campos encaró un plan de trabajo con el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) orientado a facilitar el acceso de los estudiantes a su primer empleo, que en principio hará base en cinco localidades a modo de “experiencia piloto”.

La directora general de Educación, Romina Faccio, señaló que en la primera etapa la colaboración de la ong se concentrará en la formación de los docentes y a partir del año próximo las escuelas deberán presentar proyectos y está previsto implementar un programa de “pasantías” no rentadas para los alumnos a punto de egresar.

Entre las ciudades elegidas para avanzar con la iniciativa están Viedma, Roca, San Antonio Oeste, Bariloche y “la región sur, con cabecera en Los Menucos”, según detalló la funcionaria.

Según Faccio, ese esquema paportará a enfrentar un déficit actual de la escuela media y “fortalecer oportunidades para los estudiantes”, a través del acercamiento “a los sectores productivos”, facilitados en este caso por una organización que nuclea a un centenar de mega empresas.

Pero aun con esos méritos, el convenio no les cierra del todo a muchos directivos de escuelas, supervisores y tampoco al gremio docente.

Algunos consultados manifestaron su desconfianza pero prefirieron no opinar en forma pública hasta ver cómo se desarrolla la interacción con GDFE. Desde la Unter sí transmitieron su desacuerdo.

La secretaria general del gremio en Bariloche, Adriana Lizaso, dijo que el ministerio de Educación “lo presenta como una gran oportunidad”, pero manifestó sus reparos sobre los intereses de GDFE. Dijo que el presidencia de esa entidad desde hace algunos meses es Gustavo Castagnino, es director de Asuntos Corporativos de Genneia, una pujante empresa dedicada a las energías renovables. La vicepresidente es Agustina Catone, de Telefónica/Movistar.

“Multinacionales de mucho peso”

Según Lizaso, el acuerdo de Educación con esas corporaciones no puede ser soslayado. “Hay que perder la ingenuidad y saber de quiénes estamos hablando. No se trata de una fundación que viene a dar una mano, interesada puramente en una mejor educación y sin fines de lucro -evaluó-. Acá la provincia firmó un convenio con grandes empresas, con multinacionales de mucho peso. Y las empresas sin fines de lucro no existen”.

Dijo que la propuesta “no tiene nada que ver con los acuerdos de pasantías de las escuelas técnicas de Bariloche por ejemplo con Invap o algunas metalúrgicas locales”. Afirmó que en este caso “el riesgo es que se termine por garantizar mano de obra barata, avalada por el sistema educativo”.

Lizaso dijo que desde la Unter no ejercen una oposición inflexible hacia el convenio. “Es algo para informarlo mucho mejor, para masticarlo”, pero en cambio el mensaje es que “no hay tiempo, y lo quieren hacer a la velocidad del sonido”, se quejó.

Entendió que lo que busca GDFE, con su propuesta de cogestión -que también aplica en otras provincias- es “capturar las políticas públicas de Educación en favor de los intereses de las petroleras, del GNL, las mineras y las multinacionales”.

Prácticas laborales “en entorno real”

En contraste con esa visión, Faccio aseguró que las pasantías “no tienen nada que ver con la precarización, ni con la mano de obra barata. Son prácticas en entorno real”.

Agregó que el convenio hasta ahora “fue bien recibido” en las escuelas donde empezaron a aplicarlo. Sostuvo que las primeras acciones consistieron en la realización de “entrevistas con grupos supervisivos, encuestas a estudiantes, a docentes, con la idea de promover “un aprendizaje basado en proyectos”.

La funcionaria dijo que el grupo GDFE “abre posibilidades, contactos con empresas, agiliza cosas” que de otro modo serían menos accesibles para el propio Estado provincial. “La fundación tiene interés en trabajar la inversión social privada y contribuir a la formación de futuros trabajadores. Les sirve en ese sentido”, explicó.

Para Faccio, la escuela secundaria “tiene el desafío de ser parte del proyecto de vida de los estudiantes, en relación con la continuidad de sus estudios superiores o en este caso con la inserción en el mundo del trabajo”.

Dijo que las pasantías, si se instrumentan, “serán cortas”, sin remuneración porque “se trata de menores” y van a depender de “la disponibilidad de las empresas con las que colabora” el GDFE. Aclaró que esas pasantías no son la única opción, “también puede ser que las empresas acerquen charlas, formación, o visitas a entornos productivos”.

Admitió que el vínculo del ministerio con GDFE se dio por el interés y acercamiento de la propia organización privada. Señaló que la escuela secundaria rionegrina en su diseño curricular “ya tiene una mirada desde el mundo de trabajo y experiencias de vinculación directa en las escuelas técnicas”, pero un abordaje de este tipo “en un contexto conveniado, es la primera vez que ocurre”.

Desde su declaración de principios, la asociación civil GDFE se propone “una articulación eficaz entre empresas, Estado y sociedad civil para abordar los desafíos del desarrollo sostenible”, y desde allí “aportar una reflexión crítica y sensible que incida en la opinión pública y contribuya a que los distintos actores idenfiquen su rol para el bien público”.

Confidencialidad y compromiso ético

El convenio está fechado el último 17 de septiembre y lleva las firmas de la ministra de Educación Patricia Campos, el presidente del Grupo de Fundaciones y Empresas, Gustavo Castagnino. La vigencia acordada es de dos años, con la posibilidad de una prórroga de plazo similar.

Desde lo declarativo, el objeto es la “colaboración y cooperación” entre el ministerio de Educación y GDFE para el desarrollo de “un plan de articulación entre la educación secundaria y el mundo del trabajo”.

Señala también que el convenio “constituye un marco de referencia general” para trabajar en “el fortalecimiento de la educción secundaria, procurando una educacion inclusiva, equitativa y de calidad”. Abre espacio para dotarlo de operatividad a futuro mediante “acuerdos específicos”.

Faccio aclaró que no hay transacción económica de por medio y “la provincia no realiza desembolsos”. Dijo que “la finalidad no pasa por allí, a la fundación le interesa la formación de futuros trabajadores. No se debe malinterpretar el sentido, que no es favorecer la mano de obra barata ni nada parecido”.

El articulado del convenio incluye también dos particularidades. Uno de ellos es el compromiso de las partes de “asumir recíprocamente el deber de confidencialidad sobre la información de cualquier naturaleza” que intercambien en la ejecución del acuerdo.

La otra es una cláusula de “ética”, según la cual tanto el ministerio de Educación rionegrino como GDFE se reconcen como instituciones “con compromiso ético y consciente e su responsabilidad socioambiental y del deber de integridad en el ejercicio de sus actividades”. Agregan más abajo que las martes “repudian toda forma de corrupción y soborno, discriminación, falsificación ideológica y documental, apropiación indebida o usurpación, trabajo infantil, forzado o esclavo”.

Entre las empresas que tienen participación en GDFE figuran Aluar, Camuzzi, Samsung, Cargill, Farmacity, Grupo Clarin, Pluspetrol, Panamerican Energy, Medifé, Pérez Companc, YPF, Zurich, TGS, Meta, La Nación, La Caja, Banco Ciudad, Arcor, Andreani, Galicia, Sancor Seguros, Grupo Petersen, Genneia, Globant, Santander y Cervecería Quilmes.