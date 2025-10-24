Elecciones 2025: cómo saber si tu DNI está en el Registro Civil en Río Negro y el horario para retirarlo

Elecciones 2025: ¿Tenés que votar este domingo 26 de octubre 2025 y no te llegó el DNI? No te preocupes: hay una solución de último momento. El Registro Civil de Río Negro anunció que abrirá sus puertas durante la elección para entregar documentos pendientes.

Pero antes de ir, podés consultar online en el Correo Argentino si tu DNI ya está en la delegación de Río Negro. Te contamos cómo hacer ese chequeo y qué documento necesitás para votar en las elecciones 2025.

Elecciones 2025. ¿Cómo saber si tu DNI está listo para retirar?: El chequeo online

El primer paso para quienes están en duda en Río Negro es chequear el estado del trámite. El gobierno provincial informó que muchos DNI tramitados hace más de 30 días, y que no pudieron ser entregados por el correo en el domicilio, fueron devueltos a la delegación del Registro Civil de origen.

Para saber si tu documento está en esa situación, podés consultar de forma online en la web de Correo Argentino con este paso a paso:

Ingresá al link oficial: https://www.correoargentino.com.ar/formularios/ondng Tené a mano la constancia de trámite que te dieron en el Registro Civil. Ingresá el «número de trámite» (suelen ser 10 dígitos) en el formulario. El sistema te indicará dónde se encuentra el DNI.

Las autoridades de Río Negro aclararon que, quienes tengan dudas sobre este proceso, tienen tiempo hasta hoy, viernes 24 de octubre 2025, para acercarse a la oficina más cercana del organismo a realizar la consulta presencial.

Elecciones 2025. Horario especial el domingo 26 de octubre 2025: la última chance para retirar el DNI

Como medida excepcional para garantizar el voto en estas elecciones 2025, el Registro Civil anunció que abrirá sus puertas este domingo 26 de octubre 2025. El horario de atención especial será de 8 a 18, en horario corrido, coincidiendo con los comicios.

Este servicio de emergencia del domingo tiene dos objetivos claros:

Entregar los DNI a quienes les haya quedado pendiente retirarlos. Tramitar la Declaración Jurada para justificar el no voto.

Elecciones 2025. ¿Qué DNI necesitás para votar?

Finalmente, es clave recordar que para sufragar este domingo 26 de octubre 2025 es necesario presentar el último ejemplar del DNI tramitado, ya que es el que figura en el Padrón Electoral.