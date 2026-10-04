Los números en el Senado para eliminar las PASO: la resistencia que tiene el Gobierno en dos de sus sectores aliados

La Cámara alta sin la mayoría necesaria para aprobar la reforma electoral del oficialismo. Foto: Gentileza Senado de la Nación.

El PRO y un sector de la UCR son los principales escollos que tiene el Gobierno para avanzar con la suspensión de las PASO en el Senado, ya que el respaldo de algunos gobernadores provinciales no alcanza para que el oficialismo reúna la mayoría necesaria para aprobar la reforma electoral.

El Gobierno se muestra optimista por los avances logrados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien estuvo negociando con 13 gobernadores en París dos leyes centrales para el presidente Javier Milei: la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Los desafíos en el Senado para lograr la reforma electoral

Según sostiene Noticias Argentinas, los acuerdos que concretó Santilli todavía no le permiten al oficialismo reunir los 37 votos necesarios para aprobar la reforma electoral en el Senado, donde tienen un peso significativo la Unión Cívica Radical, con 10 bancas, y el PRO, con tres.

A esto se suma que algunos gobernadores quieren mantener las PASO, como el tucumano Osvaldo Jaldo, cuyos dos representantes en el Senado responden a su espacio, y el radical santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto se manejan de manera independiente del Gobierno provincial.

En tanto, los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Marcelo Orrego; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, no cuentan con senadores de su signo político o, en otros casos, sus representantes no responden directamente a los gobernadores, como ocurre con el santacruceño Claudio Vidal.

Los gobernadores que están de acuerdo con suspender o eliminar las PASO son los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Leandro Zdero; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Chubut, Ignacio Torres. También podrían sumarse los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Mendoza, Alfredo Cornejo; y Córdoba, Martín Llaryora.

Poroteo para la reforma electoral: las cuentas del oficialismo

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. Por eso, requiere sumar al menos 16 voluntades de otros bloques.

El oficialismo podría sumar, a partir de los acuerdos con distintos gobernadores, los votos de Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones), y Alejandra Vigo (Córdoba), marcó el sitio de noticias de Buenos Aires,

Los mandatarios radicales podrían aportar el apoyo de los correntinos Eduardo «Peteco» Vischi y Mercedes Valenzuela, la chaqueña Silvina Schneider y los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, aunque en este último caso persisten dudas.

En cambio, los radicales que no quieren suspender las PASO son los bonaerenses Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama, y los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto.

Los tres senadores del PRO, Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina, también resisten la eliminación de las elecciones previstas para agosto del próximo año.

Los detalles del proyecto de reforma electoral

El proyecto contempla la instrumentación de la ley de Ficha Limpia, por la cual no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Además, se eliminan las elecciones primarias (PASO) para definir candidatos a cargos electivos nacionales y a la Presidencia.

Cada alianza o partido político deberá establecer su propio mecanismo de selección de postulantes.

Los candidatos a presidente deberán contar con el aval del 0,1% del padrón electoral para ser reconocidos, mientras que para las candidaturas al Congreso se exigirá el respaldo del 0,5% del padrón de cada distrito.

A su vez, los partidos políticos que busquen reconocimiento a nivel nacional deberán estar reconocidos en al menos 10 distritos y contar con un mínimo de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional.

En materia de financiamiento, se elimina el aporte estatal destinado a las campañas y se eleva del 2% al 35% el límite para los aportes privados que podrá recibir cada partido o alianza.

Los partidos políticos tendrán como único aporte público anual el correspondiente al Fondo Partidario Permanente.

También se elimina la publicidad gratuita en los medios de comunicación y el debate presidencial obligatorio.

Por último, se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar la opción de «boleta completa» y habilitar la inclusión de elecciones provinciales cuando los comicios nacionales y locales se realicen de manera simultánea.