Elecciones de Mendoza 2026: en qué departamentos ganó la alianza Alfredo Cornejo – Javier Milei y qué pasó con el PJ

Este domingo 22, se llevaron a cabo elecciones municipales en seis departamentos de la provincia de Mendoza, para renovar la mitad de los integrantes de los concejos deliberantes. La jornada fue marcada por una participación ciudadana históricamente baja, inferior al 50 % del padrón habilitado.

En ese contexto, la alianza entre Alfredo Cornejo (a través de Cambia Mendoza) y La Libertad Avanza logró imponerse en tres distritos clave: San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia, desplazando al peronismo en territorios donde este último tenía fuerte presencia.

El «empate» de departamentos para cada partido refleja un incremento en la popularidad de Alfredo Cornejo y sus ideales con el Gobierno de Javier Milei. Por su parte el presente del PJ en la provincia perdió su postura privilegiada y mayoritaria, pero con todavía fuerte presencia en ciertos puntos.

En San Rafael, uno de los bastiones tradicionales del peronismo, la alianza oficialista obtuvo una victoria ajustada con poco más del 39 % de los votos frente a cerca del 38 % del frente peronista local. Aunque el reparto de bancas terminó equilibrado, la derrota representa un retroceso simbólico para el justicialismo en esa comuna histórica.

Los resultados oficiales ajustados de San Rafael (Foto: Infobae)

Elecciones en Mendoza 2026: los resultados de LLA y el PJ

La victoria más contundente del día se dio en Luján de Cuyo, donde la alianza Cornejo-LLA alcanzó casi el 60 % de los votos y logró consolidar una mayoría amplia de concejales, dejando al peronismo con una sola banca en el Concejo Deliberante.

En Rivadavia, el frente oficialista también se impuso con claridad y obtuvo la mayoría de los escaños en disputa, mientras que el peronismo quedó relegado a una representación minoritaria.

El comunicado oficial de LLA en X (Vía: X)

Por el lado del Partido Justicialista, el resultado fue mixto: el oficialismo local retuvo su hegemonía en tres departamentos, asegurándose la mayoría de los cargos en los respectivos concejos deliberantes pese al avance opositor. Los distritos fueron:

Maipú

Santa Rosa

La Paz,

La jornada, además de mostrar un mapa político municipal dividido, deja lecturas políticas de fuerte impacto de cara al 2026, con una oposición oficialista fortalecida en varios distritos y un peronismo que conserva sus bastiones pero enfrenta desafíos en territorios que, históricamente, le eran favorable.

Los dichos de la vicegobernadora al intendente de San Rafael

La vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, destacó la confianza de quienes votaron por LLA y en las ideas de Cornejo y Javier Milei. Mencionó que: Este acompañamiento nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad, con cercanía y con hechos concretos».

Casado no guardó comentarios en contra del intendente de San Rafael, Emir Félix, el cual se refirió de forma tajante: “En un contexto donde muchas familias hacen un esfuerzo enorme para salir adelante, el intendente decidió gastar más de 900 millones de pesos en desdoblar las elecciones por un capricho político. Plata que podría haberse usado para obras, servicios y respuestas reales para los vecinos”