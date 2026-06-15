Cómo usar la tarjeta SUBE con CUD: guía completa para viajar gratis en junio 2026

Con la implementación del cruce de datos entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y la plataforma SUBE, los beneficiarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no dependen exclusivamente de la exhibición del documento en papel ante los choferes.

A partir de junio 2026, quienes hayan completado el registro digital deben aplicar una serie de pautas técnicas sencillas en las validadoras de tarjeta SUBE y molinetes para que el descuento del 100% aplicado al Certificado Único de Discapacidad (CUD) impacte correctamente en cada viaje.

Cómo viajar en colectivos y trenes usando la tarjeta SUBE con el Certificado Único de Discapacidad

El uso diario del beneficio digitalizado busca agilizar el flujo de pasajeros, además de reducir las fricciones en el acceso a las unidades. Sin embargo, las autoridades recuerdan que el método tradicional físico sigue vigente, como respaldo ante cualquier eventualidad técnica.

Para los usuarios que opten por la modalidad electrónica, los pasos obligatorios determinados por la Secretaría de Transporte varían según el medio de locomoción elegido:

En colectivos de jurisdicción nacional : antes de acercar el plástico a la máquina lectora, el pasajero debe informarle al conductor el destino final de su viaje. Una vez seleccionado el tramo por el chofer, se debe apoyar la tarjeta SUBE en la validadora y mantenerla fija hasta que el dispositivo emita la señal sonora y lumínica que confirme la operación con costo cero.

: antes de acercar el plástico a la máquina lectora, el pasajero debe informarle al conductor el destino final de su viaje. Una vez seleccionado el tramo por el chofer, se debe apoyar la en la validadora y mantenerla fija hasta que el dispositivo emita la señal sonora y lumínica que confirme la operación con costo cero. En líneas de trenes: el sistema requiere la validación en dos instancias para calcular las secciones del tendido ferroviario. El usuario debe apoyar la tarjeta SUBE en el molinete de la estación de origen al iniciar el viaje (check-in) y repetir estrictamente el mismo procedimiento al finalizar el recorrido en la estación de destino (check-out).

El registro del acompañante y las vías de consulta oficial para la tarjeta SUBE y el CUD

Uno de los puntos clave del nuevo esquema informático radica en la protección integral de los grupos familiares y asistentes: en aquellos casos donde el Certificado Único de Discapacidad (CUD) especifique de manera fehaciente que el titular requiere de asistencia para movilizarse, la gratuidad se extiende de forma automática al acompañante.

Para hacer efectivo este derecho en las unidades de transporte, el titular de la tarjeta SUBE vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberá pasar el plástico por la validadora o el molinete dos veces consecutivas, registrando de forma individual y sucesiva ambos pasajes sin costo bajo la misma credencial.

Ante dudas operativas sobre el estado de la vinculación de los 10 dígitos del documento médico o inconvenientes con la lectura de las tarjetas en el Área Metropolitana o líneas nacionales, los beneficiarios pueden consultar el portal web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse al centro de atención telefónica gratuito habilitado por el Ministerio de Salud para resolver reclamos de forma directa.