Quién es Darío Giordano: su nueva vida tras la muerte de Romina Yan y la última aparición previa a la denuncia de Valentín

El crudo relato de Valentín Yankelevich sacudió por completo el hermetismo que rodeaba al círculo íntimo de Romina Yan. Al revelar el calvario de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia tras la muerte de su madre, el joven piloto puso bajo los reflectores a Darío Giordano, el viudo de la actriz, quien desde hace más de una década eligió desaparecer de la escena pública.

Tras la muerte de la artista en septiembre de 2010, Giordano quedó a cargo de Franco, Valentín y Azul. Sin embargo, según el duro relato que salió a la luz este fin de semana, la convivencia se transformó en un ambiente insostenible marcado por los golpes y el destrato, lo que obligó a los hermanos mayores a abandonar esa casa en 2015 para refugiarse bajo la tutela de su abuelo, Gustavo Yankelevich.

Quién es Dario Giordano y cómo vive hoy el viudo de Romina Yan

Giordano forjó su trayectoria profesional lejos de las cámaras. Su nombre cobró notoriedad pública únicamente por su matrimonio con la hija de Cris Morena en 1998, pero su ámbito natural siempre fue el detrás de escena.

Tras la ruptura definitiva del vínculo con sus hijos mayores, el exproductor rehízo su vida con un perfil completamente anónimo:

Nueva familia: en 2014 contrajo matrimonio con Milen Algañarás , una reconocida chef y expareja del actor Mike Amigorena. Junto a ella tuvo un nuevo hijo, distanciándose por completo del clan Yankelevich.



en 2014 contrajo matrimonio con , una reconocida chef y expareja del actor Mike Amigorena. Junto a ella tuvo un nuevo hijo, distanciándose por completo del clan Yankelevich. Actividad profesional: en el pasado, Giordano integró los equipos de producción de éxitos televisivos como Provócame y Kachorra. Actualmente, continúa vinculado a la industria audiovisual pero trabajando de manera estrictamente independiente.



La última aparición pública y una frase evasiva

Desde la tragedia que marcó a la familia, fueron contadas las veces que Giordano enfrentó los micrófonos. Su última aparición televisiva registrada se dio en 2018, en el marco de Vive Ro, el megashow homenaje organizado por Cris Morena en el Gran Rex.

En una breve entrevista concedida al programa Hay Que Ver, el productor se mostró conmovido por el recuerdo de su exmujer, pero optó por una notable frialdad al momento de hablar de sus hijos, quienes ya no vivían con él.

«Ellos entienden esa parte maravillosa de su mamá, también son artistas, de ella heredaron todo», expresó Giordano en aquella oportunidad frente a las cámaras. Fiel a su estilo evasivo para los temas familiares, cerró la nota sin profundizar en ningún aspecto personal: «Verlos arriba del escenario, donde la vimos muchas veces a ella, es muy movilizante».