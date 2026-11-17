A partir de diciembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará el reajuste mensual establecido por el Decreto 274/2024, el cual vincula de manera directa las prestaciones previsionales con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), registrado en 2,2% a nivel general y 2,17% al computarse con dos decimales técnicos.

Esta actualización impactará tanto en el haber ordinario mensual como en la base de cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente denominado medio aguinaldo, llevando la jubilación mínima por encima de los $453.797 brutos antes de sumar el bono extraordinario de $70.000 y el complemento semestral para los beneficiarios.

Jubilación mínima ANSES diciembre 2026: cuánto aumenta y cuál es el ingreso total con bono y aguinaldo

Mientras el cálculo técnico oficial con dos decimales (2,17%) fija el haber mínimo en $453.797,00 (y la aplicación directa del porcentaje redondeado al 2,2% lo proyecta en $453.929,95), la liquidación de fin de año se conformará de la siguiente manera hasta que el organismo previsional publique su resolución definitiva:

Haber mínimo mensual : sube desde los $444.158,46 vigentes en noviembre 2026 hasta un piso técnico de $453.797,00 brutos.

: sube desde los $444.158,46 vigentes en noviembre 2026 hasta un piso técnico de $453.797,00 brutos. Bono extraordinario previsional : de ratificarse la continuidad del refuerzo de $70.000 mediante decreto del Poder Ejecutivo, el ingreso mensual sin aguinaldo ascenderá a $523.797,00 brutos.

: de ratificarse la continuidad del refuerzo de $70.000 mediante decreto del Poder Ejecutivo, el ingreso mensual sin aguinaldo ascenderá a $523.797,00 brutos. Segunda cuota del medio aguinaldo (SAC) : al calcularse como el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre —excluyendo el bono por su carácter no remunerativo—, sumará $226.898,50, alcanzando un total bruto de $750.695,50 (que equivalen a $730.274 netos de bolsillo tras descontar el aporte asistencial del 3% para PAMI).

: al calcularse como el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre —excluyendo el bono por su carácter no remunerativo—, sumará $226.898,50, alcanzando un total bruto de $750.695,50 (que equivalen a $730.274 netos de bolsillo tras descontar el aporte asistencial del 3% para PAMI). Esquema proporcional para haberes intermedios: quienes perciben una jubilación superior al mínimo pero inferior a los $523.797 recibirán un bono variable hasta alcanzar dicho tope combinado, más el medio aguinaldo íntegro.

ANSES: una por una, cuánto cobro por prestación en diciembre 2026

Prestación previsional

ANSES Haber base noviembre Haber diciembre

(2,17% técnico) Bono extraordinario Medio aguinaldo (50%) Total bruto diciembre 2026 Jubilación mínima garantizada $444.158,46 $453.797,00 $70.000,00 $226.898,50 $750.695,50 Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM) $355.326,77 $363.037,35 $70.000,00 $181.518,68 $614.556,03 PNC Invalidez y Vejez (70%) $310.910,92 $317.657,68 $70.000,00 $158.828,84 $546.486,52 PNC Madres de 7 Hijos (100%) $444.158,46 $453.797,00 $70.000,00 $226.898,50 $750.695,50 Jubilación máxima del SIPA $2.988.765,84 $3.053.622,05 Sin bono $1.526.811,02 $4.580.433,07

Jubilación máxima, PUAM y Pensiones No Contributivas: las escalas ANSES tras el dato de INDEC

El reajuste mensual por movilidad alcanza, sin distinciones, a todo el universo previsional y asistencial administrado por el organismo: