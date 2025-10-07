El Senado busca destrabar este martes el debate para actualizar multas por evasión tributaria, tras dos reuniones fallidas

Este martes por la tarde se buscará destrabar el debate en el Senado para actualizar las multas vigentes por evasión tributaria. Hubo dos reuniones que fracasaron en los últimos 15 días. Hoy se insistirá de nuevo desde la comisión de Justicia y Asuntos Penales que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto. El proyecto ya fue aprobado en Diputados.

Dos reuniones fallidas para debatir la actualización de multas por evasión tributaria

La iniciativa en agostó tuvo el voto afirmativo de 226 diputados. Solo se abstuvieron seis legisladores, entre ellos de la banca de La izquierda y un gremialista de Chubut.

La iniciativa en la Cámara alta viene con dos reuniones que no prosperaron. La primera fue el 24 de septiembre. Pero tuvo muchas ausencias. No concurrió nadie del Frente de Todos.

El segundo encuentro fue el martes pasado. Según indicó Infobae no sólo no hubo quorum sino que también nadie hizo usó de la palabra y finalizó a la brevedad.

“Hay que corregir un gran problema. La desactualización del umbral mínimo es de $1,5 millones para el delito de evasión simple. Hoy, un quiosquero, un verdulero o un peluquero de barrio pueden quedar atrapados en un régimen y ser llevados a un juicio. Claramente, una barbaridad”, expresó hace 15 días el radical Maximiliano Abad, quien impulsa un articulado alternativo.

Según citó el medio de Buenos Aires, el legislador acompañará la norma que se aprobó en Diputados pero observó que el texto que ya obtuvo media sanción apunta a actualizaciones que serían por salarios y no por IPC. Recordó que el objetivo es que “el Estado persiga a los grandes evasores, quienes son los que producen un gran perjuicio al fisco y no a las Pymes, emprendedores, con montos que son irrisorios”.

Qué dice el proyecto que se aprobó en Diputados

En agosto la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma del Régimen Penal por el cual se aumentó a 100 millones de pesos los montos para considerar que existe el delito de evasión simple.

Estableció que se considera evasión simple las operaciones no declaradas con el fin de no pagar tributos que superen los 345 salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivale a 107 millones de pesos.

En tanto, evasión agravada es cuando el monto supera los 3450 salarios mínimos, lo que equivale a 1000 millones de pesos.