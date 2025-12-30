En Fernández Oro, la oposición vetó la ordenanza que definía las tasas e impuestos para 2026

En la última sesión del Concejo Deliberante, los bloques La Libertad Avanza y Frente de Oro anunciaron el rechazo al proyecto de Ordenanza Impositiva Fiscal 2026 presentado por el intendente Gustavo Amati (JSRN).

En ese contexto, los ediles Christian Artero (Frente de Oro) y Antonella Crespo (LLA) indicaron que la propuesta fue llevada al recinto sin modificaciones y sin instancias previas de consenso. La propuesta quedó sin efecto tras una votación que se definió por mayoría, marcada por la ausencia de una concejal del oficialismo.

Desde ambos bloques señalaron que, a pocos días del cierre del año, «no se promovió un espacio de diálogo para revisar el contenido de la ordenanza ni se convocó formalmente a la oposición para trabajar alternativas».

En el comunicado conjunto, los concejales indicaron que la política fiscal municipal debe ser “justa, razonable y equilibrada”, y advirtieron que el proyecto original «no avanzaba en esa dirección». En particular, cuestionaron los mecanismos de actualización automática de tasas y el impacto que este tendría sobre contribuyentes y actividades económicas locales.

La oposición pidió reabrir el debate sobre la Ley Impositiva en Fernández Oro

Desde la oposición explicaron que el rechazo se basó en desacuerdos con el esquema de actualización de tasas e impuestos incluido en el proyecto. En particular, cuestionaron que se mantenga un mecanismo de aumentos mensuales atados a la variación del combustible, al considerar que genera subas automáticas e imprevisibles para los contribuyentes. Como alternativa, plantearon que cualquier ajuste tenga un tope vinculado al índice de inflación.

Otro de los puntos objetados fue la creación de nuevas categorías en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, que en algunos casos llevaría el tributo a valores cercanos a los 480 mil pesos mensuales. Según señalaron, el cálculo propuesto se apoya casi exclusivamente en la superficie de los locales y no contempla adecuadamente la actividad, el rubro ni la capacidad contributiva de cada comercio.

Los bloques también mencionaron una serie de propuestas orientadas a aliviar la carga fiscal. Entre ellas, una reducción en el costo de las licencias de conducir, exenciones del Impuesto al Baldío para familias con un único terreno destinado a vivienda y un tratamiento diferenciado para grandes parcelas urbanas. Además, reclamaron eliminar el cobro de tasas municipales en las boletas de energía eléctrica y revisar algunos derechos vinculados al cementerio municipal.

Finalmente, los concejales advirtieron que la recaudación propia del municipio representa cerca del 50% de los recursos anuales y sostuvieron que ese peso se incrementó en los últimos años por subas en las tasas locales, en un contexto de estancamiento de la coparticipación provincial. En ese marco, aseguraron que ninguna de las propuestas planteadas fue incorporada y que el proyecto fue sometido a votación sin modificaciones.