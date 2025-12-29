Exitoso remate de terrenos municipales en Fernández Oro: en su tercera subasta recaudó más de $140 millones

El municipio de Fernández Oro realizó su tercera subasta pública del año en el Centro Cultural de la ciudad. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para obtener recursos propios, destinados a la adquisición de nueva maquinaria y al fortalecimiento de los servicios urbanos.

En esta oportunidad se ofrecieron los cinco terrenos que habían quedado disponibles tras la segunda subasta. Todos los lotes fueron adjudicados por encima del precio base, un resultado que permitió superar la recaudación inicialmente prevista por el municipio de Fernández Oro.

El remate despertó un marcado interés entre los vecinos y potenciales compradores. Según se informó, más de 80 personas asistieron a la subasta y se registraron más de 30 oferentes, lo que «dio dinamismo al proceso y elevó los valores finales de venta».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Gustavo Amati celebró el resultado del remate, «se logró rematar todo así que es un objetivo 100% cumplido». Además, informó que los fondos obtenidos tendrán un destino concreto. “Lo recaudado será utilizado para reforzar la movilidad de las áreas municipales, vehículos para el municipio, camionetas de trabajo para diferentes áreas”, indicó, en referencia a la incorporación de equipamiento y vehículos para mejorar la prestación de servicios en la ciudad.

Foto: municipio de Fernández Oro.

Los lotes subastados están ubicados en el barrio Raynaud, sobre la calle D. López Oribe, todos con servicios de electricidad y agua. Las superficies varían entre 432,38 y 795,41 metros cuadrados, siendo este último el de mayor valor.

Los terrenos de Raynaud partieron de una base, que luego durante la subaste fueron subiendo, de $9.500.000 para el lote de 432,38 m2; $11.600.000 para el de 532,1 m2; $12.000.000 para el de 556,55 m2; y $17.265.000 para el terreno de 795,41 m2, el de mayor superficie.

Además, la subasta incluyó un lote de gran tamaño en el barrio Reggio, ubicado en La Criollita, entre Los Pinos y J. Nalib. Se trata de un terreno de 2.103 metros cuadrados, con un valor base de $67.656.386.

Desde el municipio informaron que los inmuebles iniciaron con precios base fijados en el 70% de la tasación oficial elaborada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro.

En cuanto a las condiciones de venta, el adjudicatario deberá abonar un anticipo mínimo del 20% del valor de venta en el acto de la subasta, únicamente mediante transferencia o depósito bancario. El saldo podrá cancelarse en hasta tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés.