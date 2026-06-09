«Es ridículo pensar que se priorizó lo ideológico»: Alejandra Monteoliva sobre el lugar de la despedida del Indio Solari

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó este martes como “ridículo” pensar que el Gobierno nacional negó el Congreso para el velorio de Carlos “Indio” Solari por un «criterio ideológico», y sostuvo que debido a la enorme cantidad de gente que se preveía, no podía hacerse en “ningún espacio totalmente cerrado o con ingresos complejos”.

“Pensar que tuvimos un criterio ideológico es totalmente ridículo, no tiene absolutamente nada que ver”, manifestó la ministra, que además consideró que el acto de despedida del artista en Avellaneda “estuvo muy bien organizado” por la provincia de Buenos Aires.

«Fue el lugar apropiado»: la ministra sobre la despedida al Indio Solari

En diálogo con Radio Rivadavia, Monteoliva consideró que el hecho de que la despedida de Solari “haya terminado sin ningún incidente es satisfactorio”, y señaló: “estuvo muy bien organizado y realmente creo que fue el lugar apropiado para congregar tantas personas”.

“Todos sabíamos que iba a ser algo significativo en cuanto al público que podía asistir, y no podía hacerse ni el Congreso ni en la Casa Rosada. Me atrevería a decir que no podía hacerse en ningún espacio totalmente cerrado y con ingresos complejos”, aseveró.

La funcionaria nacional explicó que desde el Gobierno “propusimos Tecnópolis”, para realizar la despedida pública de Solari, “pensando en los accesos”, pero recalcó que “lo importante es que salió todo bien”.

Alejandro Monteoliva sobre Migraciones

Por otra parte, Monteoliva afirmó que desde noviembre último se procedió a expulsar a «unos 14.000 ciudadanos extranjeros» por diferentes irregularidades, y dijo que el Gobierno desarrolla «una política de endurecimiento de nuestras fronteras», porque es un tema que forma parte de la «seguridad nacional».

La ministra explico que “hay una reconfiguración de las migraciones, hoy los movimientos migratorios están orientados hacia países de ingresos medios y esto nos impone la necesidad de imponer controles migratorios”.

“En ningún momento estamos criminalizando la migración, no es ese el concepto, pero sí sabemos que, si no hay un orden migratorio y si no hay un refuerzo del control fronterizo, eso genera problemas a la seguridad nacional”, enfatizó.

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