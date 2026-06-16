“Es un crimen”: el duro diagnóstico de Domingo Cavallo sobre el plan de Javier Milei y una inesperada revelación de Federico Sturzenegger

El exministro de Economía Domingo Cavallo detalló una conversación íntima que mantuvo con Federico Sturzenegger sobre el diseño del RIGI y la respuesta que le dio Javier Milei. (Foto: Archivo).

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a sacudir el tablero político y financiero con fuertes definiciones sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. Al participar de un programa de streaming lanzó duras advertencias sobre el cepo cambiario, el atraso del dólar y la parálisis de las obras.

“El modelo económico de Javier Milei debería ser más comprensible», manifestó Cavallo en el programa “Economía de Quincho”, quien reconoció abiertamente que no le encuentra una «lógica interna» a las decisiones de corto plazo que toma el Palacio de Hacienda.

El exfuncionario relató además que sus advertencias técnicas provocaron cortocircuitos directos con el Presidente: “Yo decía: ‘Tengan cuidado con dejar atrasar el tipo de cambio y no acumular reservas, porque eso va a generar el riesgo de un salto devaluatorio’. Bueno, él se enojó por eso”.

La charla secreta entre Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger por los privilegios del RIGI

Uno de los puntos más jugosos de la entrevista fue la fuerte crítica de Cavallo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que tildó de «un error» por otorgar tratamientos diferenciados. “Es un error otorgar privilegios a ciertos sectores en lugar de buscar un tratamiento igualitario para toda la economía”, disparó, argumentando que la flexibilización cambiaria debería alcanzar a todas las pymes.

En ese marco, Cavallo reveló una charla privada que mantuvo con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, donde le cuestionó la naturaleza de la ley:

Aunque Cavallo calificó esa promesa presidencial como «magnífica», insistió en que el próximo paso prioritario de la Casa Rosada debe ser remover de forma activa los impuestos distorsivos, empezando por las retenciones agropecuarias, a las que definió como «una aberración».

Motosierra a la obra pública: por qué Domingo Cavallo tildó de «crimen» el freno a la infraestructura

Al evaluar la motosierra estatal, el economista utilizó términos categóricos para describir la parálisis total de las partidas federales destinadas a vialidad y redes de conectividad. “No invertir en infraestructura es un crimen porque genera un aumento directo en los costos”, aseveró, detallando que el deterioro de rutas y puertos encarece la logística de todas las empresas argentinas.

Finalmente, Cavallo alertó sobre la falta de consensos políticos de largo plazo y el temor que esto genera en los inversores internacionales ante los comicios venideros. El analista teorizó sobre un hipotético regreso del kirchnerismo al poder y el impacto que tendría en los mercados:

“Si llegara a perder Milei y viene Axel Kicillof, obviamente que con lo que conocemos de sus ideas o del peronismo kirchnerista, habría una discontinuidad. Ellos ya están diciendo que darían marcha atrás con un montón de las reformas”, advirtió, concluyendo que es «muy negativo» que la economía dependa exclusivamente del resultado de una elección de medio término.

Con información de Infoabe.