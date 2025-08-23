Esto es en off: El superministro de Rolando Figueroa

Neuquén

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, se recibió de workaholic nivel premium. Rolando Figueroa contó que lo habían operado del corazón “hace unos días” y que cuando entraba al quirófano hablaba por teléfono y le decía que en un rato más iba a seguir trabajando. ¿Le quitó el lugar al mejor ministro?

“Pichu” Koenig se hace cargo, no solo de Economía, sino también de Infraestructura, un ministerio vacante desde enero de este año. Asumió como director titular por Neuquén en YPF y ahora, con el inicio de la campaña, asumirá el de Gabinete por la licencia electoral de Juan Luis Ousset.

El intendente hace la evaluación

Luis Madueño, intendente de Junín de los Andes, contó que se inició la repavimentación de la calle donde se realizan los desfiles y el carnaval porque hace 30 años que no tenía mantenimiento. También acotó que el 80% de las calles de la localidad cordillerana son de tierra. Mala nota para gestiones anteriores.

Karina no pudo y metió la cuchara

La candidata a diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira, no se ha mostrado mucho desde el 14 de julio. Salvo cuando anunció su reemplazo en la radio y el lugar que dejó en el canal. Pero no se pudo contener y celebró a su modo el rechazo al veto en la Cámara que la puede cobijar desde diciembre. ¡Arriba La Karina!

El diputado celebra divisiones propias

El diputado Darío Martínez (UxP) celebró la decisión de Marcela Valenzuela de conformar el bloque PJ Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes. Arguyó que es momento de defender convicciones. La edil acusó a sus pares del bloque de ser condescendientes con Carlos Saloniti, el intendente, y con Rolando Figueroa.

¿Quién le atajó el derechazo a Rolo en el club de Zapala?

El gobernador entregó aportes al club Don Bosco de Zapala y recibió atenciones de gentileza, como una remera, que agradeció convenientemente. Nadie se dio cuenta que, a pesar de estar con zapatos, no se iba a privar de un picadito pero Carlos Koopmann durmió y no le hizo el aguante.

Cervi ahora se enojó con “los del medio”

El candidato a senador de Neuquén por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, ubicó categorías políticas para explicar su alineamiento con la gestión del presidente Javier Milei. Utilizó los ejes clásicos de LLA y ubicó al kirchnerismo como el extremo desde donde se plantea una oposición para volver a la anterior gestión donde se aumentó el gasto público con la consecuencia inflacionaria.

Después, ubicó “a los del medio”, por fuera de estos dos sectores, y dijo que eran los capaces de votar en función de sus intereses personales aunque su actitud implique definir para mal el futuro del país. Seguro que este radical con peluca se refirió a sus pares radicales, del MPN o La Neuquinidad. ¿Quienes serán “los del medio” para Cervi?

Río Negro

El despacho social a la espera del titular

Juan Pablo Muena dimitió a la cartera de Desarrollo Humano por su candidatura a Diputados por la alianza oficialista. Cumplió con una exigencia constitucional. El posterior decreto N° 723 dispuso que “el despacho” social se “encargó” al ministro de Gobierno, Fabián Gatti “hasta la designación del titular”.

La elección de Unter y el cierre de listas

El adjunto de Unter, Gustavo Cifuentes sería el candidato del actual oficialismo, tras un acuerdo con la titular de la seccional Viedma, Elizabeth Barrera. El 27 vence el plazo para inscribir listas. Las agrupaciones opositoras se juntaron y se alistarán en la Alianza DAF Multicolor, que encabezará Laura Ortiz, de la seccional de Valle Medio.

Una investigación y un giro de la Senaf

Casi un mes después, la Senaf sigue sin explicar que irregularidades se detectó y por qué la denuncia penal de su titular Silvana Cullumilla. Del inicial pago de guardias no realizadas, el relato ahora pasó a un desorden administrativo y un mecanismo compensatorio. Lo real: el gobierno no sabe qué decir del paso dado por su secretaria.

Facundo, el tejedor no solo de estrategias políticas

El legislador de JSRN y candidato a senador, Facundo López, agarró las agujas y se sentó a tejer el punto Santa Clara que le enseñó su abuela en Mones Cazón cuando era chico. El reto fue en el concurso del pulóver de la Fiesta de la Nieve, bajo la mirada atenta de Nelson Cides y Fabián Gatti, y con Andrea Confini como dupla del tejido. ¡Arrancó la campaña!

Otro punto ríspido con Nación

No solo molesta la intransigencia de cortar la obra pública con fondos nacionales, también hay bronca en el gobierno de Río Negro con Nación porque no facilitan las gestiones para acceder a financiamiento internacional. Un ministro no pudo ocultar su malestar porque todos los meses deben reiterar pedidos al Estado nacional para que se agilicen los trámites pendientes.

La expectativa por la localización de la Boleta Única

El miércoles 27 se iniciará la campaña electoral, según el cronograma judicial. Es una formalidad, pues los partidos ya cumplen con actividades proselitistas. Por eso, el hecho más importante por delante para la Justicia Electoral recaerá en el sorteo de la ubicación que cada fuerza tendrá en la Boleta Única de Papel (BUP).

Para los candidatos, la localización es un punto importante para el momento de la votación.

La Secretaría electoral en Río Negro no resolvió cuando se cumpliría esa audiencia aunque se estima será la semana próxima, considerando que la ley prevé su realización a los dos días posteriores de la oficialización de los candidatos.