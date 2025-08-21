La Libertad Avanza deberá borrar un video de campaña: lo ordenó la misma jueza que intimó a Rolando Figueroa

El video de presentación de candidatos de La Libertad Avanza que ordenó bajar la justicia. Foto: captura.

La jueza federal con competencia electoral de Neuquén, Carolina Pandolfi, le ordenó a La Libertad Avanza y a su presidenta, Nadia Márquez, que elimine de las redes sociales el video promocional de candidaturas que se difundió el 15 de agosto por considerarlo acto de campaña anticipada. Se trata de la misma magistrada que dictó igual resolución contra el video de La Neuquinidad que había publicado el gobernador Rolando Figueroa.

En el expediente al que accedió Diario RÍO NEGRO, el juzgado relevó todas las publicaciones realizadas en las redes sociales de La Libertad Avanza de varias ciudades y las de la actual diputada Nadia Márquez y detectó que «se estaría realizando campaña electoral promocionando al partido» y a sus candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Entre esas publicaciones está el video que anunció a los integrantes de la lista para no contarlos antes «a la prensa pautera». En el spot, Márquez justificó: «porque podemos mirarte a los ojos y decirte la verdad, porque podemos mostrar las manos libres de corrupción y porque podemos caminar por los senderos de la libertad».

La jueza le ordenó al partido y a Márquez «cesar inmediatamente de concretar publicaciones en redes sociales de similar tenor a la que fuera objeto de análisis otorgándole un día de plazo para eliminar de las redes sociales la publicación (video)»

También les ordenó borrar las placas que referencian a los candidatos Nadia Márquez y Pablo Cervi en las cuentas de La Libertad Avanza de Junín de los Andes y abstenerse de realizar actos de campaña «fuera del plazo habilitado», que comenzará recién el miércoles 27 de agosto.

La resolución de la jueza Pandolfi también ordenó enviar las actuaciones al Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral para que lo tengan en cuenta al momento de analizar las rendiciones de gastos de producción de spots publicitarios, gastos de publicidad en medios digitales e

información en plataformas sobre redes sociales del partido.

Rolando Figueroa y el cruce con la jueza

La jueza federal Carolina Pandolfi ya había ordenado una medida similar contra el gobernador Rolando Figueroa por el video de La Neuquinidad que había publicado días atrás.

El mandatario cumplió la orden, pero la alianza apeló la resolución ante la Cámara Nacional Electoral. «Vamos a seguir todas las instancias legales como lo hicimos cuando no nos dejó usar el mapita en la elección provincial», dijo el mandatario el lunes, al recordar que la Cámara Nacional Electoral terminó revirtiendo esa decisión en el 2023.

En la misma intervención, Figueroa también había dicho que le llamaba la atención cómo se había comportado la justicia con otros partidos. «Quizás estos partidos de Buenos Aires tienen otros llamados telefónicos y otro poder», sugirió.