Facundo Jones Huala: «No crean en las mesas de diálogo porque son mentiras»

El referente mapuche Facundo Jones Huala, cuestionó ayer, en su alegato final en el juicio de extradición que se realizó en Esquel, la mesa de diálogo por el conflicto de comunidades con el Gobierno nacional por el conflicto de Villa Mascardi y criticó los acuerdos por tierras.

Jones Huala dejó un mensaje directo a los pueblos mapuches: “No bajen la lucha, que tomen dignidad, que no crean en la justicia de los wincas, que no crean en sus mesas de diálogo porque son mentiras, porque por más que funcione un año o dos, van a venir otros gobiernos y las van a patear”, afirmó el líder mapuche que espera en Esquel la definición judicial respecto de su extradición a Chile.

Agregó que además de descreer en el cumplimiento de la mesa, “les están dando migajas y toda esta es nuestra tierra”.

“No le crean nada al estado opresor, no le crean nada a la justicia de los winca, porque siempre mienten. ¿Cuándo en su vida han cumplido un acuerdo? Jamás. ¿Cuándo en su vida han cumplido un tratado? Jamás, porque este territorio lo invadieron y pisaron todos los acuerdos anteriores que firmaron con los loncos”, esgrimió Jones Huala.

Facundo Jones Huala hizo un desafiante discurso en su juicio de extradición a Chile. Foto: Chino Leiva

El dirigente dijo al juez Gustavo Villanueva que “hay un conflicto político de proporciones” tanto en Chile como Argentina y acotó: “Si ustedes quieren hacerse los ciegos, los sordos es un problema de ustedes, pero saben que no les miento y saben que esto es cierto, por algo fueron a conversar en una mesa de diálogo con mis peñi de Mascardi”, señaló y dijo que la “solución es política y mientras no haya soluciones políticas, vamos a seguir revelándonos”.

Jones Huala y la crítica a los acuerdos territoriales en la cordillera

También mencionó los acuerdos territoriales. “No me vendo por un pedazo de tierra como muchos se han vendido, ni me vendo por impunidad, por libertad, no voy a negociar, que otros lo hagan, prefiero la dignidad del combatiente, del revolucionario”, enfatizó Jones Huala

En la región, hay dos comunidades que encabezaron conflictos y que ahora están en proceso de negociación o con acuerdos en curso. Una es la lof Quemquemtreu, que obtuvo el año pasado 10 hectáreas en Cuesta del Ternero -cedidas por la Provincia de Río Negro- luego de una reivindicación territorial y del asesinato de Elías Garay. La otra es la comunidad Lafken Winkul Mapu que avanzó en un acuerdo para mantener el espacio sagrado en Villa Mascardi, donde el Gobierno le construirá viviendas, y negocia la cesión de tierras de Parques Nacionales en la zona del lago Guillelmo.

Jones Huala solo mencionó de manera directa a la Winkul Mapu, cuando señaló que tenía “diferencias”, pero valoró su lucha.

Dijo que “el único ilegítimo e ilegal es el estado argentino y chileno. Son ilegales todos los terratenientes y las empresas extractivistas que pretenden seguir saqueando y usurpando nuestro territorio” y llamó a “defender el territorio mapuche bajo nuestra ley”.