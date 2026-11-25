Caso $LIBRA: los jueces recusados rechazaron apartarse y habrá un sorteo clave en Comodoro Py
Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci desestimaron los cuestionamientos en su contra y pidieron seguir en el expediente. Ahora se sortearán dos camaristas de Casación que, junto a Alejandro Slokar, definirán si continúan en el tribunal que puede reabrir la causa contra Javier Milei.
El resultado de un sorteo en los tribunales de Comodoro Py puede resultar determinante para restituir o no la acusación contra Javier Milei en el caso $LIBRA. Aunque el Presidente, su hermana Karina Milei y el resto de los investigados por la trama de la criptomoneda fueron sobreseídos y el expediente se encuentra cerrado, los damnificados por el desplome del activo buscan recuperar su rol de querellantes para sostener la acusación que abandonó el fiscal Eduardo Taiano.
El planteo debía ser analizado por la Sala II de la Cámara de Casación, pero dos de sus tres integrantes fueron recusados por las partes afectadas por sus votos previos: el trader Mauricio Novelli solicitó el apartamiento de la jueza Ángela Ledesma, mientras que uno de los damnificados hizo lo mismo respecto del juez Guillermo Yacobucci.
Un sorteo decisivo en la Cámara de Casación
Ante la negativa de ambos magistrados a correrse del expediente, el tribunal deberá integrarse con otros dos camaristas que, junto con Alejandro Slokar —el único miembro de la Sala II que no fue recusado—, resolverán si los cuestionamientos prosperan.
Según explicaron fuentes judiciales, la selección se realizará mediante un sorteo —habitualmente digital— a cargo de la Oficina Judicial de Casación, por orden de Slokar. En el bolillero ingresarán todos los demás jueces del cuerpo, incluido el camarista Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia.
Si bien los magistrados que resulten sorteados no fallarán sobre el fondo de la cuestión, su voto definirá la conformación de la sala. El dato es central porque ambos jueces recusados ya dejaron sentada su posición general: Ledesma votó a favor de escuchar a los damnificados —abriendo la puerta a que vuelvan a ser querellantes—, mientras que Yacobucci se pronunció en contra.
Los argumentos de Ledesma y Yacobucci para seguir en la causa
Ambos camaristas presentaron por escrito sus descargos para rechazar las recusaciones y sostener su continuidad:
- El descargo de Ángela Ledesma: Fue cuestionada por el trader Novelli debido a que integra un comité consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), una entidad que impulsó la acusación e intentó sin éxito ser parte del proceso. En su respuesta, la jueza aseguró que su lazo con la institución es “exclusivamente académico”, que no participa de sus decisiones y que desconoce las presentaciones vinculadas al caso. Aunque admitió haber pedido su apartamiento en otros expedientes por motivos similares —recordando un antecedente en el que sus pares rechazaron su inhibición—, dejó la resolución final en manos de sus colegas.
- El planteo de Guillermo Yacobucci: Su imparcialidad fue objetada por los damnificados luego de que su hijo, el extitular de la UIF Ignacio Yacobucci, fuera designado en septiembre dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques. El camarista replicó que no existen elementos que vinculen ese nombramiento con el trámite judicial y calificó la recusación como basada en “meras hipótesis y especulaciones”.
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