Los jueces recusados rechazaron apartarse y se hará un sorteo clave para la posible reapertura de la causa $Libra.

El resultado de un sorteo en los tribunales de Comodoro Py puede resultar determinante para restituir o no la acusación contra Javier Milei en el caso $LIBRA. Aunque el Presidente, su hermana Karina Milei y el resto de los investigados por la trama de la criptomoneda fueron sobreseídos y el expediente se encuentra cerrado, los damnificados por el desplome del activo buscan recuperar su rol de querellantes para sostener la acusación que abandonó el fiscal Eduardo Taiano.

El planteo debía ser analizado por la Sala II de la Cámara de Casación, pero dos de sus tres integrantes fueron recusados por las partes afectadas por sus votos previos: el trader Mauricio Novelli solicitó el apartamiento de la jueza Ángela Ledesma, mientras que uno de los damnificados hizo lo mismo respecto del juez Guillermo Yacobucci.

Un sorteo decisivo en la Cámara de Casación

Ante la negativa de ambos magistrados a correrse del expediente, el tribunal deberá integrarse con otros dos camaristas que, junto con Alejandro Slokar —el único miembro de la Sala II que no fue recusado—, resolverán si los cuestionamientos prosperan.

Según explicaron fuentes judiciales, la selección se realizará mediante un sorteo —habitualmente digital— a cargo de la Oficina Judicial de Casación, por orden de Slokar. En el bolillero ingresarán todos los demás jueces del cuerpo, incluido el camarista Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia.

Si bien los magistrados que resulten sorteados no fallarán sobre el fondo de la cuestión, su voto definirá la conformación de la sala. El dato es central porque ambos jueces recusados ya dejaron sentada su posición general: Ledesma votó a favor de escuchar a los damnificados —abriendo la puerta a que vuelvan a ser querellantes—, mientras que Yacobucci se pronunció en contra.

Los argumentos de Ledesma y Yacobucci para seguir en la causa

Ambos camaristas presentaron por escrito sus descargos para rechazar las recusaciones y sostener su continuidad: