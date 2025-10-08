Federico Sturzenegger en modo campaña: visita Neuquén rumbo a las elecciones 2025

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, visitará la ciudad de Neuquén este viernes feriado 10 de octubre. La llegada del funcionario se da en el marco de una invitación especial de La Libertad Avanza (LLA) local liderada por la diputada nacional, Nadia Márquez, para debatir el impacto de las reformas económicas y promover sus ideas de cara a las elecciones 2025.

La actividad está programada para las 17:30 y se llevará a cabo en el Hotel Tower, ubicado en la calle Gral. Manuel Belgrano 174. A las 19:15 dará una conferencia de prensa, según comunicaron desde el espacio.

Se espera que el ministro mantenga encuentros con referentes de LLA en la provincia y, posiblemente, con representantes del sector productivo y energético, dada la relevancia de Neuquén como corazón de la formación Vaca Muerta.

Llega a la provincia en medio de un escenario de tensión social tras el presunto vínculo del diputado nacional José Luis Espert con el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, «Fred» Machado. Debido al escándalo y la presión interna, renunció este domingo a su candidatura por la Provincia de Buenos Aires.

Federico Sturzenegger en el Alto Valle: ¿visitará Río Negro?

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, anticipó que el partido de Milei prepara una visita esta semana en el Alto Valle, que estará a cargo del ministro de Desregulación, Sturzenegger.

Sin embargo, la legisladora no mencionó una localidad específica por lo que aún no se confirma que vaya a visitar la provincia de Río Negro.

La candidata confió, además, que el presidente Javier Milei también llegará proto a la sede de Vaca Muerta. Por ahora, el presidente solo viajó a Tierra del Fuego para extender su campaña en la Patagonia: lo recibieron con protestas y debió suspender su agenda.

Qué dijo Federico Sturzenegger sobre las acusaciones contra Espert

En el marco de su despliegue territorial, Sturzenegger estuvo en Córdoba y se refirió a la polémica que vinculó al diputado José Luis Espert con el empresario Federico Machado. El ministro defendió enfáticamente a Espert, quien ya renunció a su candidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.

Aseguró que no debe dar explicaciones sobre su supuesto vínculo, sino que es el dirigente social y candidato por Fuerza Patria, Juan Grabois, quien debe presentar pruebas ante la Justicia sobre presuntas vinculaciones narco.

Consideró que este tipo de acusaciones son una estrategia de desgaste para atacar la moralidad del Gobierno y afectar las chances electorales de LLA. «Siempre buscan atacar la moralidad de los integrantes del Gobierno, mientras ellos tienen dirigentes procesados por corrupción”, afirmó.