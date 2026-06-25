Fernández Oro enviará al Concejo Deliberante la donación de terrenos para el nuevo cuartel de bomberos

La reunión se llevó adelante con representantes del Ejecutivo, bomberos y la UFLO. Foto: gentileza.

Esta semana, el Municipio de Fernández Oro elevará al Concejo Deliberante el proyecto de donación municipal de un predio ubicado en la intersección de las calles Islas Malvinas, Iguazú, Roca y Cerros Azules, frente al playón de YPF, para la construcción del futuro cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Martín Rebaliati, coordinador de Gabinete de Fernández Oro, detalló que la decisión surge de un estudio técnico encargado a la Universidad de Flores (UFLO), que cuenta con un observatorio de seguridad vial.

Según explicó, municipio y bomberos acordaron recurrir a ese organismo externo luego de no poder ponerse de acuerdo sobre el mejor lugar para la nueva sede. Mientras el intendente Amati impulsaba el sector de Islas Malvinas, la Asociación de Bomberos prefería un predio lindero al ferrocarril.

«Nos pareció que ninguno de los dos era experto en desarrollo urbano, entonces buscamos a alguien que pudiera tener una visión más técnica», señaló Rebaliati.

La universidad evaluó variables como la proximidad a zonas de riesgo, la facilidad de acceso y egreso de los vehículos, la recarga de agua y la influencia territorial de cada punto. Como resultado, elaboró un ranking de entre tres y cinco ubicaciones estratégicas. El lugar que encabezó el informe fue el que está ubicado sobre la calle Islas Malvinas.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios observaron: «no está resuelto, solo se hizo un estudio y en ese estudio la universidad propuso distintas alternativas, algunas son espacios que pertenecen al municipio, que podrían adquirir y luego pasar al dominio de bomberos rápidamente, otra que pueden tardar y otras privadas también».

Frente a esto el cuerpo bomberil aseveró que «esto no es definitivo» y que «se tiene que seguir planificando». «No es una intención caprichosa, fuimos al lugar y hay un un fluvial ahí, la calle es muy angosta y es una zona residencial. No tiene tantos vecinos como tenemos hoy, pero hay que ver cómo va a ser la salida del camión, evaluar todo ese tipo de cosas que en este proyecto no se abordó. Hay que seguir trabajando«, plantearon.

La donación del terreno deberá contar con la aprobación del Concejo Deliberante para hacerse efectiva.

Aseguran que el predio del ferrocarril que disputaban los bomberos estará destinado al nuevo Parque Central

El predio del ferrocarril no fue incluido entre las opciones prioritarias, en parte porque ese terreno está destinado al desarrollo de un nuevo parque central.

Respecto a ese proyecto, el funcionario aclaró que no se abandonó sino que se reformuló. La contraprestación que iba a realizar un privado, que originalmente eran obras de parquización, se convertirán en pavimentación.

Además, agregó que el municipio asumirá con fondos propios la primera etapa del espacio verde, que incluirá ciclovía, parquización, riego e iluminación.