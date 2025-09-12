Fernández Oro pide una sede fiscal en la ciudad ante el aumento de hechos delictivos

Luego de una oleada de robos, manifestaciones de los vecinos y petitorios presentados, el Concejo Deliberante de Fernández Oro aprobó por unanimidad un proyecto que solicita a la Legislatura de Río Negro y a la Procuración General del Ministerio Público Fiscal la creación de una Fiscalía Descentralizada con asiento en la ciudad ante el aumento de hechos delictivos y el crecimiento poblacional.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el concejal Christian Artero (Frente de Oro) explicó que el pedido de instalar una Fiscalía en Fernández Oro surge del Consejo de Seguridad local y de un petitorio firmado por vecinos. “La intención del Concejo Deliberante es respaldar esa solicitud y comunicarla tanto al Ministerio Público Fiscal como a la Legislatura de Río Negro”, señaló.

Actualmente la localidad depende de la Fiscalía Penal de Cipolletti. El edil indicó que otras localidades como Cinco Saltos y Catriel han avanzado con fiscalías descentralizadas que «dan muy buen resultado operativo en la articulación con la policía y con las distintas causas que tramitan de los hechos ocurridos de Fernández Oro», afirmó el concejal.

El petitorio fue impulsado por vecinos del barrio Las Acacias, quienes advierten que Fernández Oro ha triplicado su población en los últimos años, lo que ha derivado en un aumento de situaciones delictivas que requieren intervención inmediata. Entre los delitos mencionados se encuentran casos de violencia de género e intrafamiliar, abusos sexuales, homicidios, lesiones graves, robos violentos, usurpaciones, hechos vinculados al narcotráfico y situaciones de flagrancia.

Los vecinos también señalan que, ante la falta de una sede local, tanto las fuerzas policiales como la comunidad deben trasladarse a otras ciudades para solicitar la intervención de la Fiscalía, lo que genera demoras en la tramitación de causas, pérdida de tiempo y, en muchos casos, la imposibilidad de realizar denuncias urgentes.

Frente a este panorama, el petitorio remarca que contar con una sede del Ministerio Público Fiscal en Fernández Oro es fundamental para disponer medidas de protección de manera inmediata, preservar pruebas sensibles, coordinar allanamientos y garantizar que la justicia actúe en tiempo real, sin las demoras que implica depender de otras localidades.

El legislador José Luis Berros del bloque Vamos Con Todos presentó este miércoles en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley para crear una Fiscalía Descentralizada en la ciudad de Fernández Oro. La iniciativa ya fue ingresada y se encuentra en trámite parlamentario activo.

El expediente fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y Presupuesto y Hacienda, donde comenzará su análisis.

«Mapa Ciudadano del Delito» en Fernández Oro

El concejal Christian Artero presentó un proyecto de ordenanza para crear un Mapa Ciudadano del Delito en Fernández Oro, con el objetivo de que el municipio pueda centralizar y procesar información vinculada a hechos delictivos ocurridos en la ciudad. La propuesta busca transformar esos datos en insumos relevantes para la toma de decisiones en materia de seguridad.

Según explicó Artero, actualmente existen dos grandes problemas: por un lado, no hay un registro integral que sistematice los distintos tipos de delitos; por otro, los datos disponibles se basan únicamente en hechos formalmente denunciados, lo que resulta impreciso y engañoso. “Hay una tendencia creciente a no denunciar por la creencia de que no sirve para nada”, advirtió.

La iniciativa apunta a construir una base de datos más amplia, que incluya no sólo denuncias realizadas ante la policía o la fiscalía, sino también hechos conocidos por otros canales y contravenciones que tramita el Juzgado de Faltas municipal. El objetivo es que el mapa se convierta en una herramienta de gestión que el municipio en materia de prevención y seguridad ciudadana.