Gastón Riesco, nuevo diputado libertario en Neuquén: «La elección nos deja muy bien parados para 2027»

Gastón Riesco en los festejos de La Libertad Avanza y sus festejos. Foto: Cecilia Maletti.

El diputado electo por La Libertad Avanza, Gastón Riesco, se mostró confiado tras las elecciones del domingo pasado en el futuro del partido en Neuquén. Aseguró que los resultados arrojaron un «claro apoyo» a las políticas del gobierno de Javier Milei y que los deja «muy bien parados» para disputar la provincia en 2027.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el legislador de 38 años interpretó la victoria del domingo como un «grato reconocimiento» a la gestión nacional.

Riesco es martillero y corredor público y se involucra en política por primera vez. Tuvo un breve paso por la gestión de Horacio «Pechi» Quiroga en la municipalidad y por la fundación YPF en los años de presidencia de Mauricio Macri.

Afirmó que las reformas impulsadas por el gobierno nacional han generado una «mejoría clara» en las condiciones económicas y sociales de Argentina y enfatizó la importancia de las «reformas de segundo grado» impulsadas por Milei, que incluyen la reforma laboral, la reforma tributaria y la modificación del Código Penal.

Sobre el escenario local, Riesco se entusiasmó con que «la elección de este domingo es muy importante porque también nos deja muy bien parados de cara a dar la discusión, obviamente, en 2027 respecto de diputaciones provinciales, concejalías, intendencias».

El diputado electo de La Libertad Avanza se refirió también al tema de las jubilaciones y planteó que, «como en todos los gobiernos anteriores, lamentablemente nadie lo ha podido resolver».

«Sabemos que hay que mejorar las jubilaciones, demos una discusión de la reforma laboral para que este universo que estimamos en un 40% de trabajadores en la informalidad pasen a ser trabajadores en blanco y, por ende, haya más aportantes y en base a esto podamos mejorar las jubilaciones», sostuvo.

«Milei nos propone dar estas discusiones de fondo, con seriedad», aseguró.

Respecto del vínculo que tendrán los legisladores libertarios con el gobierno de Neuquén en el próximo Congreso, Riesco destacó que la relación de Nadia Márquez con Rolando Figueroa «siempre ha sido virtuosa, cordial y fluida y obviamente por ese camino vamos a seguir».