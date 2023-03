Grabois promueve el corte de boleta en Río Negro: “No vamos a militar para Weretilneck”

Juan Grabois dejó en claro que está incómodo en Río Negro. El Frente Patria Grande, la fuerza que lidera, integra la lista de legisladores de Nos Une Río Negro, pero el dirigente advirtió que no militarán por la candidatura a gobernador de Alberto Weretilneck, que lleva la misma boleta, por considerarlo “xenófobo” y “entreguista”.

La décima candidata de la lista sábana de Nos Une, Juana Sánchez, pertenece al Frente Patria Grande, también candidatos a concejales y contralores de algunos municipios componen las nóminas de esa alianza que selló el senador kirchnerista Martín Doñate con el exgobernador.

“No puedo opinar mucho de la política local porque me parece todo rarísimo, no lo puedo descifrar, me parece todo una especie de armado con fórceps”, afirmó Grabois en diálogo con RÍO NEGRO en su paso por Bariloche donde encabezó la asamblea por el Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal, un modelo que comparte con Eduardo “Wado” de Pedro y que busca diseñar las bases de un futuro plan de gobierno desde los territorios.

Al explicar la alianza estratégica, aunque en los documentos presentados en la Justicia Electoral no hay sello de Patria Grande, Grabois destacó que la barilochense Ana Marks encabece la lista sábana -“que es la que nos cae bien”, aclaró- y lanzó una advertencia: “No vamos a militar al gobernador, por lo menos hasta que se retracte de expresiones xenófobas y posicionamientos represivos contra los pueblos originarios y hasta que no acate el fallo del Superior Tribunal de Justicia de abrir el camino Tacuifí”.

¿No es contradictorio? Preguntó este diario: “No, porque existe también la tijera y se puede cortar boleta”, respondió alentando así a una separación entre el tramo de gobernador de la boleta de Nos Une, respecto de los legisladores, aunque tampoco dio su apoyo explícito a otra fórmula integrada por peronistas como Silvia Horne (Vamos con Todos) y Gustavo Casas (Unidad para la Victoria).

También dijo que los referentes del espacio tienen una mirada local diferente y que además “tira un poquito la cuestión nacional”, en alusión a la necesidad de sumar voluntades en el Congreso que coincidan con el kirchnerismo.

En Bariloche, Grabois encabezó la asamblea que recoge propuestas para un futuro plan de gobierno. Foto: Chino Leiva

El dirigente admitió que le ofrecieron a su frente integrar el gabinete de un futuro gobierno de Weretilneck “a cambio de apoyar de manera acrítica al candidato a gobernador y nosotros no lo vamos a hacer de ninguna manera, primero tenemos estos dos puntos”, afirmó y remarcó que se trata de poner como prioridad los derechos humanos y la soberanía.

Grabois, que en diciembre se puso al frente de una cruzada por el libre acceso al lago Escondido, llegando al pie de la mansión del magnate inglés Joe Lewis, cuestionó al gobierno de Juntos Somos Río Negro: “Cómo puede ser que la provincia apele un fallo que beneficia al pueblo. Es una cosa muy rara”, dijo.

“Hay una magnificación del accionar de un pequeño grupo”

Cuando Grabois se refirió al discurso “xenófobo” de Weretilneck respecto de los mapuches, dijo que “lamentablemente dan muchos votos por la magnificación del accionar de un pequeño grupo, que no es Sedero Luminoso, no tiene armas, no mató nunca a nadie, es un grupo con exaltación verbal, no tiene capacidad de daño y se utiliza eso para hacer politiquería, lo hizo Bullrich, también lo hace Weretilneck y la gobernadora actual (Arabela Carreras)”, afirmó.

Juan Grabois saludó a Orlando Carriqueo, referente mapuche. Criticó a Weretilneck por su discurso contra los pueblos originarios. Foto: Chino Leiva

Indicó que el candidato a la gobernación tiene una visión “absolutamente contradictoria” ya que “al que la Justicia ya le dijo que era un usurpador (en alusión a Lewis) no dice ni ‘mu’… ahí hay una doble vara en favor de los poderosos y en contra de los humildes”.

También aclaró que “no quiere decir que le haga un monumento a la RAM, lo que quiere decir es que no hay que utilizar las exageraciones verbales de un pequeño grupo, con planteos verbalmente exaltados, pero sin acciones que puedan configurar un peligro público, para hacer un populismo punitivo que da votos, pero hace mucho daño a la sociedad”.