Gutiérrez quiere finalizar su ciclo con el relevamiento territorial indígena

“Una noche de desvelo me pregunté qué pasaría si hoy fuera diciembre de 2023 y me di cuenta y conté algunas cosas a las que nos hemos comprometido y que no hemos realizado. Es ahí donde estoy tratando de poner el foco: cada día es una nueva oportunidad pero un día menos por hacer”.

El gobernador Omar Gutiérrez reveló esa reflexión ayer luego de dejar inaugurado el 51º período ordinario de la Legislatura de Neuquén con un discurso que intentó tachar pendientes, dejar un sendero hecho para el 2030 y cerrar el capítulo de la pandemia, tras dos años de monopolización de la agenda. “Pagué todos los costos que tenía que pagar y fui al frente porque entendí que lo más importante era salvar vidas”, aseguró.

El mensaje se extendió por una hora y 43 minutos y repasó, como es habitual, los resultados que tuvo cada ministerio en el año, además de presentar 21 proyectos de ley y algunas posiciones políticas. Gutiérrez comenzó describiendo el contexto como un “momento difícil, complejo, triste” y enviando su “rechazo categórico a la decisión de Rusia de invadir territorio de Ucrania”. “Mi exhortación a que cese el fuego. Paz”, pidió reiteradas veces.

Gutiérrez, que podrá inaugurar hoy su segundo ciclo lectivo sin paro docente, también dedicó un pasaje de su discurso a las conducciones sindicales por “su actitud madura de pensar en los chicos” y a los ministros que hicieron posible acordar con todos los sindicatos en escasas semanas. En la misma línea, anunció que en el transcurso del primer semestre estará terminado el convenio colectivo de trabajo general que convertirá a Neuquén en la primera provincia del país con todos sus empleados conveniados.

En la sesión hubo ausencias que el propio Gutiérrez justificó por motivos “personales”, como la del exgobernador Jorge Sapag, la exdiputada Alma Sapag y el líder petrolero, Guillermo Pereyra. Los diputados tampoco tuvieron asistencia perfecta, pues faltó el integrante de la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola.

Si bien Gutiérrez había anunciado un discurso con eje en la agenda “verde” y las energías renovables, el pasaje más auspicioso volvió a ser el vinculado a los hidrocarburos y Vaca Muerta. Afirmó que la producción de petróleo creció un 30% durante el 2021 y que el gas lo hizo en un 7%, confirmando una recuperación marcada tras el parate que significó la pandemia. “Un tercio del petróleo y el gas del país se genera acá”, destacó.

El capítulo de la energía también sumó una propuesta para crear una mesa con legisladores de Neuquén y Río Negro para debatir las concesiones, cuya finalización ocurrirá en el 2023. Fue un guiño al radical César Gass, a quien le reconoció haber presentado un proyecto en igual sentido aún antes que el oficialismo.

El gabinete, en primera fila para escuchar el discurso. Foto Florencia Salto.

En lo económico, el mandatario recordó que el año terminó con “las cuentas equilibradas”, pues el superávit resultó en 8.934 millones de pesos, “un 4,5% sobre el total de los recursos”. Planteó que durante su gobierno “disminuyó la presión tributaria” y anticipó que habrá un nuevo plan de regularización para deudores, como parte de la ayuda para recuperar al sector privado.

Entre las obras mencionadas por el gobernador nuevamente estuvo el puente de La Rinconada, el cual prometió dejar terminado para fines de este año o el primer trimestre del 2023. “Lo vamos a terminar en esta gestión al igual que el del Malleo y el Curi Leuvú”, insistió.

Gutiérrez sumó como otro pendiente a tachar antes de finalizar su mandato el relevamiento territorial de comunidades que se retomó este año. “Es mi deseo que podamos cumplirlo, no quiero dejar esto para las próximas gestiones. Son décadas de una ley que ha sido prorrogada y que no hemos instrumentado”, se autocuestionó.

A los diputados les agradeció “las herramientas para afianzar la gobernabilidad” y anticipó que nombrará a “tres o cuatro ministros” para que estén a disposición de sus consultas. El recinto protagonizará algunos debates clave este año, el primero por la designación de las dos vacantes del Tribunal Superior de Justicia, para lo que Gutiérrez necesita agravadas mayorías.

“¡Vanina, Vanina!”, la selfie más buscada del recinto

“¡Vanina, Vanina, Vanina!”. La foto con la ministra de Seguridad de la provincia y ahora candidata a ocupar el cargo de defensora general, Vanina Merlo, fue casi más buscada que la del propio gobernador. La funcionaria ingresó ayer al hall de la Legislatura pocos minutos después de las 8 con los demás integrantes del gabinete provincial y rápidamente fue interceptada con saludos y felicitaciones de de políticos y militantes.

Hasta tuvo un momento de charla distendida con la cúpula del Poder Judicial que encarnaron los vocales Germán Busamia y Evaldo Moya y el fiscal general José Gerez.

Merlo fue propuesta el domingo por el gobernador Omar Gutiérrez para cubrir la vacante en la Defensoría General que había dejado Ricardo Cancela en 2020 cuando se jubiló.

Abogada y sin carrera en el Poder Judicial de la provincia, sí supo hacer carrera política desde que comenzó como asesora legal en el ministerio de Seguridad que condujo César Pérez en la era sapagista hasta la actualidad, cuando quedó a cargo del área. Merlo también fue titular de Defensa Civil, concejal de Neuquén y participó hasta la semana pasada en las negociaciones salariales con los sindicatos.

Si bien entre varios bloques de la oposición se dejó entrever cierta disconformidad con su propuesta para la Defensoría, el mundillo oficialista mostró su agrado con la nominación.

Como parte del proceso para su designación, ahora se abrirá un período de oposición para que la ciudadanía opine, aunque de forma no vinculante. En el recinto necesitará el voto de dos tercios de los miembros presentes.

Otorgarán cinco concesiones más en Vaca Muerta en 2022

La materia energética volvió a tener extenso tratamiento en el discurso que dio ayer el gobernador Omar Gutiérrez. Allí anticipó que para este año se espera que las inversiones en el sector hidrocarburífero lleguen a los 5.000 millones de dólares y que se otorguen otras cinco concesiones de explotación no convencional, aunque solo anticipó una: El Trapial.

El mandatario detalló que durante el año pasado las inversiones en el sector petrolero sumaron 4.050 millones de dólares, marcando un salto fuerte sobre el alicaído nivel del 2020. En esa línea, destacó que para este año las proyecciones marcan que los desembolsos treparán un 23% en relación con el 2021.

Gutiérrez también planteó que Vaca Muerta podría sumar hasta cinco concesiones de explotación no convencional (Cench) durante este año para llegar a las 47, equivalentes a un 33% de la superficie total de la formación en Neuquén.

Ayer anticipó que una de las que espera es El Trapial, un bloque que supo se líder de la producción convencional de petróleo pero en el que la firma estadounidense Chevron comenzó hace más de un año a reconvertir a la explotación de Vaca Muerta. “Porque es una de las cuestiones que están pendientes desde que arranqué, porque me dijeron que no había petróleo y gas no convencional y que Rincón no tenía futuro”, afirmó Gutiérrez.

El mandatario hizo además un repaso del crecimiento de la producción no convencional de los últimos años y explicó que, en el caso del petróleo, en diciembre de 2015 representaba el 4,6% del total nacional y en noviembre del año pasado llegó a ser el 35,7% de las extracciones de todo el país. En el caso del gas natural, el salto es similar, ya que en 2015 representaba el 3% del total del gas del país, y en noviembre de 2021 llegó al 30,6%.

“Hoy un tercio del petróleo y el gas del país proviene de Vaca Muerta”, enfatizó.

En su discurso también agradeció al gobierno nacional por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y pidió que “esté operativo para el invierno del 2023”.

Gloria Sifuentes, histórica militante del MPN, en la barra. Foto Florencia Salto.

Un llamado flojo de papeles para contener un año de internas

El gobernador Omar Gutiérrez usó el último pasaje de su discurso para pedir a los partidos políticos que definirán internas este año que lo hagan “de manera respetuosa, eficiente y ágil, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica de los habitantes de Neuquén”.

El mandatario quiso hacer un llamado a la austeridad en las campañas y a una convivencia sin zancadillas en el recinto, aunque se percibió más como un diálogo frente al espejo de un MPN que pondrá en vilo a la provincia completa este 2022 en su carrera por dirimir las figuras del 2023.

El partido desplegó ayer toda su militancia para copar el edificio de Leloir 810, sin demasiados cuidados por los protocolos sanitarios alguna vez exigidos. Y el sector Azul aún tiene por delante otra exhibición de poderío en Villa El Chocón, adonde movilizará a su dirigencia en plan interna durante la segunda quincena de marzo.

Gutiérrez dijo que “la prioridad debe estar puesta en la resolución de los problemas”. Veremos en adelante las de quién.