El balance desde la Legislatura: empatía con Gutiérrez y críticas al contraste con Vaca Muerta

El discurso que dio esta mañana el gobernador Omar Gutiérrez en la Legislatura de Neuquén dejó opiniones variadas entre los diputados provinciales, con coincidencias en la oposición sobre temas que faltaron o que no merecieron un lugar destacado en el mensaje inaugural. Sí hubo sorpresa y hasta agrado en el diputado radical César Gass por ser el único nombrado en el recinto cuando el mandatario tomó la propuesta de trabajar para que las hidroeléctricas pasen a manos de la provincia en el 2023.

Soledad Martínez

«Una oportunidad política desaprovechada, Gutiérrez llega a hacer su anteúltimo discurso de apertura de sesiones y reduce su presentación a una sucesión de datos repasados con mucha rapidez y displicentemente. Nos dice poco de las tareas que su gobierno está llevando adelante para transformar una provincia con enormes asimetrías».

«Nos cuenta un plan de desarrollo para el 2030 que tiene asignaturas pendientes que son parte de las de su gobierno, y algunas de ellas no se pudieron concluir por falta de recurso y decisión política».

Andrés Blanco (PTS-FIT)

«Planteó demostrar las virtudes y bondades de su gestión, pero vuelve a mostrar lo que denunciamos todos los años, el contraste: Vaca Muerta, con las bondades y beneficios para un sector concentrado de la economía y las familias que no tienen viviendas, que no tienen trabajo, que no solamente la pandemia lo ha provocado, sino que son políticas públicas que van afectando las condiciones de la población. Parecía un discurso más de campaña».

«Dudosa comprobabilidad de todo lo que está planteando, en lo proyectado como en el balance. En realidad, vivimos en provincias distintas según lo que escuchamos hoy del gobernador».

«Celebraron el acuerdo con los gremios que está muy por atrás de la realidad, 120.000 pesos que es el costo de vida en Neuquén y celebran de que se llegó a unos 85.000 pesos para un trabajador inicial en el sistema de Educación».

Maximiliano Caparroz (MPN)

«Un interesante discurso haciendo un repaso de su gestión en el 2021 y con anuncios de todas las carteras, principalmente en petróleo, en salud con el plan de vacunación a la cabeza y turismo que se llevó una gran parte, y dejando una perspectiva a futuro con las 21 leyes y el plan 2030″.

«Creemos que deja también sentadas las bases para un año político donde el sector Azul va a competir en todas las líneas del gobierno y en la interna para los cargos electivos de la provincia».

Mariano Mansilla (Frente de Todos)

«Hay una cuestión humana de empatía tanto con él (Omar Gutiérrez), como con el intendente de nuestra ciudad y con el presidente de nuestro país que les ha tocado estar a cargo de gestiones ejecutivas en el medio de la pandemia. Veo a un gobernador que va a ser recordado como el que tuvo que conducir esta crisis muy importante».

El discurso de Gutiérrez se extendió por una hora y 43 minutos. Foto: Matías Subat.

«Las líneas generales de renovación de algunas concesiones petroleras, la posición clara de la defensa de las hidroeléctricas, creo que me quedo con varios títulos que nos van a permitir trabajar abiertamente en la Cámara con posiciones muy provincialistas, muy neuquinistas, que a nosotros nos gustan mucho y van a permitir que pensemos en el futuro en Neuquén».

César Gass (Juntos por el Cambio)

«Si me pongo a analizar todo el discurso, fue muy meduloso, recorrió cosas que no sabía que se habían hecho, pero un año de gestión es muy amplio. Me habría gustado más que se enfocara de lleno en la educación».

«Tomó de la oposición un proyecto como política de Estado y hay que valorarlo. Hay que seguir avanzando y cuando se recuperen las hidroeléctricas, sea cual fuere el gobierno, ya va a ser la provincia la que pueda manejar la tarifa y bajarla sensiblemente».

«Me gustó la promoción de las pymes con crédito, seguramente a fondo perdido, del BID. Esto es importante porque las pymes se recrean si hay auxilio del gobierno para competir con las grandes operadoras, si no es imposible».

Andrés Peressini (Siempre)

«Desde lo personal, acabo de recorrer la provincia en bicicleta, observé la realidad, la falta de conectividad, un tema que no planteó el gobernador. Y la conectividad en el sentido de la comunicación vial, el estado de los caminos es deplorable en muchos lugares, genera otro distanciamiento más para la ciudad».

«La falta contundente de obras para que la sociedad tenga agua potable, obras de captación, de conducción y distribución. Hay localidades donde se corta el agua y otras que directamente no tienen. Es un problema que hay que abordarlo a través de las inversiones, es una decisión política seria».

Lucas Castelli (Avanzar)

«Sorprendido por la cantidad de proyectos, un récord. Creo que la Legislatura tiene que empezar a hacer foco en ‘basta de volumen, pensemos en calidad’. Se presentó un proyecto de pasantías para jóvenes, un tema que vengo trabajando hace mucho tiempo. Tenemos presentado un proyecto de empleo joven y que no tiene tratamiento, que propone trabajo real y no una mera capacitación».

«Vimos al pasar un proyecto de reactivación económica y de promoción y herramientas financieras para el sector privado, algo que venimos pidiendo. Abrazo ese proyecto y lo voy a estar acompañando».

Darío Peralta (Frente de Todos)

«El 70% u 80% de las obras que nombró el gobernador son todas con recursos del gobierno nacional. Todos los beneficios que él está anunciando que va a tener este año, la superproducción y que Neuquén está saliendo adelante, creo que son producto de la política energética que está llevando adelante el gobierno nacional en manos del secretario de Energía (Darío Martínez), lo cual es muy destacable».

«Mucho de lo que el gobernador nombra es una provincia que no palpamos los neuquinos y las neuquinas todos los días, no lo vemos, no lo sentimos. Me parece que es muy irreal mucho de lo que dijo. Encontramos un discurso bastante flojo de contenido».