Habló el presidente del Deliberante en Regina: «Yo creo que ATE busca un muerto»

Maximiliano Garré, presidente del Concejo Deliberante de Regina. Expresó en RÍO NEGRO RADIO su angustia y temor ante el ataque sufrido el día de ayer por parte de Ariel Leguizamón, un empleado municipal que forma parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

«Físicamente no estoy grave pero estoy muy angustiado por lo que paso, afectado por lo que puede pasar y triste, la verdad que podemos discutir cualquier cosa, renovar un contrato, no renovarlo, aumento salarial, cualquier tema que sea discutible, pero ya golpearme a mi, que formo parte de una institución, yo creo que es un ataque a la institución que es el Concejo Deliberante» expresó Garré.

«Que hayan cruzado una linea (ATE) de lastimarme así y tomar ese tipo de violencia la verdad es que me genera miedo, porque no se que pueden volver a hacer si son capaces de pegarme a mi que soy el presidente del Concejo no se que puedan hacer con un empleado», «golpearon empleadas, es una situación de angustia, miedo, hay amenazas a otras concejales, creo que ATE en Regina ha cruzado un limite que ni yo ni los vecinos vamos a permitir que actúen con esta violencia ni nos ataquen, no hay margen a discusión en eso», agrego el Presidente.

Asimismo, confirmó que la persona que lo agredió con un cabezazo es Ariel Leguizamon, un empleado municipal, «generalmente ATE viene con empleados de otros lados, hay dentro de los identificados empleados del hospital de Huergo, Rosa Ñanco quien encabeza todas estos actos de violencia no es de Regina, es de Huergo y es empleada de salud».

Ariel Leguizamón protagonizó junto a Miguel Baéz las agresiones en Viedma cuando se trato el Plan Castello en la Legislatura

“Claramente son violentos y son gente que ha cometido todo tipo de delitos, creo que Baéz tiene también causas de abuso sexual, estamos hablando de gente que esta totalmente al margen de la ley que no representa a los trabajadores y ademas se han presentado elecciones, Rosa Ñanco se presento a dos elecciones y no saco menos del 5% no los eligieron y quieren violentar la democracia, porque quieren entrar al Concejo por la fuerza, tomar las decisiones en el Poder Ejecutivo están en contra de la democracia esta gente que no ha sido elegida». señaló Garré.

«Ayer era la apertura de sesión del Concejo Deliberante, no había ningún tema a tratar lo único que era el mensaje del intendente su discurso inaugural, nosotros venimos de una discusión que no se renovaron 110 contratos en el mes de diciembre, el intendente ha sido tajante por la situación critica del municipio que no permitía seguir teniendo contratada gente porque no se le puede pagar el sueldo y en ese marco ate intento hacer algunos reclamos, pero la verdad es que juntaron muy poca gente».

«Fueron ayer por violencia a marcar su postura evidentemente, yo les dije que no podían entrar todos, previamente a ese vídeo de los golpes, me golpearon adentro del concejo deliberante antes de la sesión, llamamos a la policía, terminamos la sesión como pudimos, durante todo este tiempo estuvieron golpeando la puertas y las ventanas» agregó el presidente.

«No puede una patota contra toda una ciudad, es el momento de ponerle un limite, no podemos tomar las decisiones porque vienen rompen todo, paralizan todo, ATE rompe los hospitales, rompe el municipio, rompen las escuelas, no permiten que den clases, ahora no nos permiten sesionar y ahora llegan al extremo de golpear a un funcionario, yo llamo en serio a la reflexión de esto porque va a pasar algo grave yo creo que quieren un muerto ATE»

“Anoche hicimos la denuncia en la comisaria, después de pasar por la guardia junto con el secretario legal y técnico que también fue golpeado, ahora estamos preparando las actuaciones legales a través de la fiscalia y un abogado, no tengo la información oficial de si ya esta detenido pero creo que si, debería haber sido detenido anoche».

Con respecto al comunicado que hicieron publico, Garré comentó que «los vídeos me eximen de cualquier aclaración, son los modos de ATE, si tienen que hablar con honor a la verdad tienen que ir presos, la justicia lo va a tomar en cuenta, estoy convencido de que es tan claro y contundente que la justicia lo va a tomar en cuenta».

«Me pegaron el los dientes, un poco dolorido, ahora tengo que ir al dentistas, después golpes y patadas en el cuerpo»; «Estamos en peligro todos los que ejercemos cargos públicos ante estas patotas, pero somos mas los vecinos de bien». Finalizó el presidente del Concejo Deliberante.