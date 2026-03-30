¿Hay «acompañamiento» del Tribunal Superior a jueces de Neuquén? Repercusiones tras un documento polémico

El encuentro anual de juezas y jueces se realizó la semana pasada en Zapala. (Gentileza)

El Tribunal Superior de Justicia salió al cruce de un documento elaborado en el encuentro provincial de jueces penales realizado en Zapala. A las críticas por la supuesta «falta de acompañamiento» respondieron que la actividad fue declarada de interés institucional y se otorgaron diez licencias por capacitación a quienes las solicitaron para poder asistir.

Por su parte Marco Lúpica Cristo, presidente del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, dijo que el órgano «no tiene una postura institucional» sobre el tema, ya que no fue debatida ni votada.

En cambio Liliana Deiub, presidenta del Tribunal de Impugnación, dijo a diario RÍO NEGRO que la falta de acompañamiento del Tribunal Superior de Justicia «fue lo que circuló en todo el encuentro» y aclaró que no recibió cuestionamientos de sus colegas por la redacción del documento final.

Lo mismo dijeron desde el Colegio de Jueces del interior.

Qué pasó en el Encuentro de Juezas y Jueces

Como informó este diario, el jueves y viernes pasado una veintena de juezas y jueces penales se reunieron en Zapala como hacen todos los años desde el 2014 «para analizar sus prácticas, intercambiar perspectivas y construir mejoras concretas en el funcionamiento del sistema».

Participaron representantes de los colegios de jueces penales de la capital y del interior, y del Tribunal de Impugnación. Al final se elaboró un documento que reseña los temas tratados, pero todas las miradas se las llevaron dos párrafos críticos hacia el Tribunal Superior de Justicia.

«Sin acompañamiento»

«Resulta llamativo que una instancia de estas características continúe desarrollándose sin acompañamiento institucional por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial», dice por ejemplo. Al respecto fuentes del TSJ dijeron que en el acuerdo 6532 del 10 de diciembre del 2025, se resolvió «declarar de interés institucional el “Encuentro de los Colegios de Jueces de la Provincia del Neuquén”, a realizarse en Zapala».

El documento final cuestiona también «la exigencia de tramitar licencias para participar en estas jornadas». Las fuentes dijeron que se otorgaron 10, y que si bien «no se liberó completamente la agenda de audiencias, las que estaban programadas, se reprogramaron, y se coordinó el agendamiento teniendo en cuenta los jueces que iban a asistir al encuentro».

El Colegio de Jueces de la capital

Por su parte Marco Lúpica Cristo dijo que compartía el contenido del documento, pero aclaró que la parte en la que habla de falta de acompañamiento del TSJ «no fue aprobado como una postura institucional del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción».

«No hay una queja como reclamo institucional, en eso no nos pusimos de acuerdo», aclaró el magistrado.

Liliana Deiub informó que de los cuatro integrantes del Tribunal de Impugnación -que ella preside- que no asistió al encuentro, ninguno expresó su desacuerdo con el documento.

«Fue lo que circuló en todo el encuentro», dijo.