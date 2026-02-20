“Helicópteros” y “golpistas”: el tremendo cruce entre una senadora peronista y Patricia Bullrich

La senadora Florencia López (Unión por la Patria) dijo que al oficialismo no le van a alcanzar los helicópteros para fugarse y Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza del Senado, la calificó como “golpista”.

La controversia se desató cuando la senadora riojana peronista disparó: “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en alusión a la caída del gobierno de la Alianza en diciembre del 2001.

En forma veloz, Bullrich interrumpió a la senadora López para decirle que esa afirmación era “golpista” y le pidió que “pare” con esas afirmaciones. Pero la legisladora no se calló y desafió a la exministra de Seguridad para que “esté allí en ese momento para poner la cara”.

«No estoy inventando nada nuevo, ya que esta es la historia real de la Argentina», al hacer alusión a que Bullrich era ministra de Trabajo cuando se provocó la crisis social y económica que derivó en la caída de Fernando de la Rúa.

"Le duele porque usted ha sido parte de esos gobiernos que se escaparon en helicóptero dejando a la Argentina en ruinas".

Bullrich volvió a cruzarla y le dijo: “No, un golpe nuevo”, pero López respondió: “Es la historia real”, y allí remató la senadora oficialista, “la historia de los golpes”.

