Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Javier Milei y dijo que lo denunciará: «Me hinchaste las pelotas»

Continúan las repercusiones por la entrevista grabada entre Javier Milei y Jonatan Viale, la cual fue interrumpida por Santiago Caputo para evitar «quilombos judiciales». Tras la viralización del video en redes, el periodista filmó su descargo, en donde acusó a colegas de recibir coimas de candidatos a presidentes.

En medio de una nota por el caso $LIBRA, el jefe de Estado estaba asegurando que cualquier consulta judicial le corresponde contestar a Mariano Cúneo Libarona, ya que es el ministro de Justicia, e insistió que la promoción de la memecoin no contó como un acto presidencial, ya que tuiteó desde su cuenta oficial.

«Entiendo. Te puede traer quilombos judiciales», fue la respuesta de Viale a Caputo cuando los interrumpió. Después, esperó órdenes del asesor para continuar con la entrevista.

Inmediatamente, el video generó un gran rechazo en el ambiente periodístico y ocasionó una ola de críticas a Viale, quien en su canal salió a responder.

“No acepto las críticas de los colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. Hablo de vos. ‘Qué vergüenza’, salís a decir. Te llenaste de guita la campaña pasada, hermano. Te llenaste de guita con eses sobre marroncito. Yo no la agarra, ¿okey? ¿Querés que te cuente cuándo fue, dónde fue, en qué lugar? ¿En qué estacionamiento? Lo que no acepto es que gente como ésta me de cátedra de moral a mí. No lo acepto. No lo acepto”, sentenció.

Milei pidió que la Justicia investigue a Larreta y el ex jefe porteño salió al cruce

Pese a que el periodista no se animó a precisar nombres de dirigentes políticos ni de los trabajadores de prensa que recibieron sobornos, el presidente salió a respaldar su acusación y apuntó directamente contra Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente en el 2023 cuando era intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

«La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta», indicó el mandatario.

Milei sostuvo que tras el descargo de Viale hubo «silencio» por parte de los «paladines de la anticorrupción» y que casualmente omitieron que «su jefe» fue «acusado de ensobrar periodistas».

Después de unas horas, Larreta salió al cruce: «Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas». El excandidato sostuvo que se le terminó la paciencia con el libertario y su «ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos».

El conflicto de Larreta y Milei viene desde hace años, cuando el referente libertario le dijo en el 2021 al entonces jefe de Gobierno porteño «zurdo de mierda» y que él lo podía «aplastar aún en silla de ruedas«.

«A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por “difundir” negocios truchos», mencionó Larreta.

«Decímelo personalmente. Le voy a preguntar a tu jefa el precio de las audiencias con vos y voy a verte donde quieras. Nos vemos en Tribunales«, culminó.

¿Tanto te preocupa la criptoestafa @JMilei?



Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas.



Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos. Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras.



Ahora me volvés a difamar.… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 19, 2025

Viale apuntó contra Pichetto y el rionegrino contestó: «No hay nadie que te quiera, pibe»

Después de la entrevista entre Viale y Milei, Pichetto ironizó en Radio Rivadavia sobre si su nota era grabada o salía al aire con un colega del periodista y se burló del hijo de Mauro Viale: «Cómo se pierde credibilidad de algunos colegas tuyos».

«¿En serio yo me tengo que bancar que Pichetto me diga que soy un periodista al ‘servicio del poder’?», respondió Viale, quien recordó el paso del rionegrino durante el gobierno kirchnerista.

Esta tarde, el senador le respondió a través de sus redes sociales: «Hay algo ahí en el subconsciente que hay que trabajar con el analista», dijo con respecto a lo de estar al servicio del poder.

«El tema es que te gusta demasiado este gobierno y deberías buscar un lugar cerca de Adorni para defenderlo. Pero cuidado, porque te puede pasar como Icaro y acercarte tanto al poder y al fuego, te puede quemar», manifestó.

Pichetto le indicó a Viale que su descargo fue «desde el odio» y se desligó de lo que ocurrió en la nota fallida con Milei, como así también de la «obsecuencia» del periodista, la cual «vio todo el país».

«Tu valoración respecto de quién es buena o mala gente: mírate en el espejo de tu vínculo con periodistas y tus colegas. No hay nadie que te quiera, pibe«, afirmó.