Jonatan Viale habló tras el escándalo en el que se sumergió luego de realizarle la entrevista a Javier Milei por la estafa con la criptomoneda $LIBRA. El periodista, fue cuestionado por su ética periodística, luego de que se filtrara la parte en la que Santiago Caputo le corrige el cuestionario.

Jonatan Viale apuntó contra los “colegas” que hablan de periodismo y se “llenaron de guita con la política”

En este sentido, Viale lanzó duras críticas contra aquellos colegas que, según él, se han beneficiado económicamente de la política. En una declaración que no menciona nombres explícitamente, pero que apunta claramente a Eduardo Feinmann, Viale expresó su descontento con quienes se «llenaron de guita con sobres de la política«.

Viale cargó contra su excompañero de La Nación+ y lo acusó de recibir un sobre marrón en un estacionamiento pic.twitter.com/jiPiEmcoy1 — EL HIT NEWS (@elhitenredes) February 18, 2025

«Lo que no acepto son las críticas de ‘colegas’ que se llenaron de guita con sobres de la política. Te llenaste de guita la campaña pasada. Con ese sobre marroncito», afirmó Viale, refiriéndose indirectamente a la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, quien obtuvo aproximadamente un 11% en la elección de 2023.

Viale también destacó su propia decisión de abandonar un medio de comunicación para no tener que «servir a un candidato»: «Me fui de un lugar por no querer servir a un candidato, ya me fui de ese lugar. Había que hacerle la campaña a un candidato que sacó un 11, algo así. Yo dije no, ni por 80, no por 100 ni por 300. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo, dicen qué barbaridad… vos agarraste. A vos te hablo. Yo no. Yo me fui de ahí«.

El periodista finalizó su declaración asumiendo lo que le toca: «Entiendo perfecto el vuelto y me la banco.»