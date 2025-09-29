IUPA cerró paritaria con desacuerdos y los gremios universitarios anunciaron paro por 72 horas

Este lunes por la mañana, ATE -el último gremio que restaba definir su postura- resolvió aceptar por mayoría la oferta salarial presentada en la mesa paritaria del IUPA del viernes pasado. El sindicato exigió la apertura de una nueva instancia de negociación para discutir los meses restantes del año e insistió en el pedido de recategorizaciones.

Por su parte, los gremios universitarios, Sitraiupa y Adiupa, señalaron no estar de acuerdo con la propuesta y anunciaron un paro de 72 horas con el objetivo de “reabrir la paritaria y lograr una mejora en la oferta”.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario gremial de Sitraiupa, Marcelo Vidal, cuestionó el cierre de la paritaria en el IUPA y aseguró que el acuerdo alcanzado no refleja los intereses de la mayoría del personal universitario. “Dos gremios que, en conjunto, representan a la mayoría de la comunidad universitaria no están de acuerdo con la oferta. Sin embargo, al aceptarla un gremio minoritario, se da por cerrada la negociación. Eso, como mínimo, resulta poco representativo de los intereses de las y los trabajadores del instituto”, afirmó Vidal.

El gremio mayoritario, Sitraiupa, resolvió aceptar la propuesta, pero en disconformidad, es decir que el sindicato condicionó la aceptación a la devolución de los días descontados de forma «arbitraria e ilegalmente». Además, anunció tres días de paro para el 1, 6 y 7 de octubre «por el incumplimiento paritario del 17 de septiembre de 2024, en la que había un incremento al básico y nunca se cumplió». Además, solicitan la reincorporación del docente Juan Rolón a las aulas.

“Desde entonces no hubo incrementos al básico, solo sumas fijas que no representan una mejora salarial real. Ya pasó un año y son doce cuotas de ese 3,9% que se le adeudan al personal docente”, señaló.

Por su parte, desde el gremio Adiupa rechazaron la propuesta por considerarla “insuficiente, absurda y un insulto para los trabajadores”. Argumentaron que no incluye un reajuste sobre el valor hora docente universitario nacional y que se trata únicamente de bonos no remunerativos ni bonificables.

«Es escandalosa la forma en que se administran los fondos y las horas en IUPA, no cumplen con los acuerdos paritarios», Rocío Encinas, secretaria General del gremio Adiupa.

La referente Rocío Encinas recordó que Adiupa viene rechazando ofertas similares desde hace más de un año y que la última aceptada en disconformidad fue la de septiembre de 2024, que nunca se cumplió. «Se evidencia nuevamente la falta de autarquía universitaria no aclarando, repetimos, nuevamente, qué pasa con los casos de los cargos parciales, incompletos (entre 10 y 20 horas), no se adapta la paritaria provincial a nuestro contexto particular», señaló el gremio.

La asamblea exigió la restitución inmediata de los haberes descontados, el cumplimiento de la paritaria del 17 de septiembre de 2024 y la reapertura urgente de la mesa antes del 30 de septiembre con una nueva oferta superadora.

Por su parte, desde ATE señalaron que la propuesta se aceptó por mayoría para el personal docente y no docente y demandó una nueva mesa para discutir los meses que restan del año. En este marco, el sindicato insistió con las recategorizaciones y el cumplimiento del acta paritaria que se firmó el 17 de septiembre.

«Estamos trabajando para mejorar las condiciones laborales del Instituto y ser un canal para la solución de los problemas que existan ya que, lamentablemente, se ven perjudicados al ser un organismo que depende en gran porcentaje del apoyo financiero que le brinda el gobierno provincial. En ese marco, creemos en poder mediar para beneficio de las y los trabajadores», resaltó Rodrigo Vicente, secretario General ATE Río Negro.

La propuesta salarial que realizó las autoridades del IUPA

En la mesa paritaria que se realizó el viernes pasado, estuvieron presentes la secretaria general Sandra Ruth Nieva, el secretario de Extensión y Bienestar Ricardo Casanova y el representante legal Silvio Garrido. También participaron representantes de los gremios Adiupa, Sitraiupa y ATE. La oferta incluyó un esquema diferenciado para docentes y no docentes.

En el caso del personal docente, se sumó al acuerdo previo un 1% al básico y una suma fija de 10.000 pesos con criterio de FONID. Además, se propuso un monto no remunerativo y no bonificable por agente, diferenciado por antigüedad: 10.000 pesos para quienes tienen hasta 11 años de servicio, 15.000 pesos para quienes cuentan con 12 a 21 años y 20.000 pesos para quienes superan los 22 años. También se ofreció un bono no remunerativo de 25.000 pesos por única vez, a liquidar por planilla complementaria.

Para el personal no docente, la propuesta contempló una suma fija no remunerativa en tres tramos según categoría: 20.000 pesos para las categorías 7 a 5, 30.000 pesos para las categorías 4 y 3, y 40.000 pesos para la categoría 2. Además, se incluyó un bono de 30.000 pesos por única vez, a pagar por planilla complementaria. En los casos en que un trabajador tenga cargo docente y no docente, se abonará únicamente el bono de mayor valor.