Javier Milei apura la reforma del Banco Central y reactiva el diálogo con las provincias

El presidente Javier Milei durante su discurso de 20 minutos en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán. Allí convocó a los gobernadores a renovar el Pacto de Mayo y anunció un nuevo paquete de reformas legislativas. (Foto: gentileza).

La Casa Rosada reactivó de forma definitiva la agenda parlamentaria con la mira puesta en las reformas de fondo. Tras superar las turbulencias internas por el recambio de Gabinete, el presidente Javier Milei convocó de urgencia para este lunes a las 15 a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. El objetivo central del encuentro es acelerar el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La iniciativa, diseñada en absoluta reserva por el jefe de Estado junto al titular de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), busca cambiar las reglas de juego del organismo financiero.

El oficialismo pretende unificar criterios y delinear la estrategia legislativa antes de que finalice el Mundial 2026, fecha límite que el «Triángulo de Hierro» se autoimpuso para congelar las discusiones de gestión y activar formalmente el modo electoral de cara a la reelección.

La hoja de ruta de Santilli y la presión a los gobernadores

La ingeniería para asegurar los votos en el Congreso se mueve en dos andariveles paralelos coordinados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo «Lule» Menem. La estrategia oficialista consiste en atar el avance de las reformas económicas a las mesas de negociación política que abrieron con los mandatarios provinciales.

El cronograma de rosca oficial de la semana incluye movimientos clave:

Eje federal: tras la fotografía institucional obtenida en Tucumán el pasado 9 de Julio, Santilli abre las oficinas del Ministerio del Interior este lunes a las 10:00 para recibir al gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

tras la fotografía institucional obtenida en Tucumán el pasado 9 de Julio, Santilli abre las oficinas del Ministerio del Interior este lunes a las 10:00 para recibir al gobernador de San Luis, Claudio Poggi. Coordinación legislativa: mañana martes se reunirá la nueva mesa política para definir los plazos finales del envío del proyecto del BCRA al Parlamento.

mañana martes se reunirá la nueva mesa política para definir los plazos finales del envío del proyecto del BCRA al Parlamento. Armado territorial: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a un cónclave clave con legisladores libertarios de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para el próximo jueves, buscando unificar las agendas proselitistas de los sectores «puros» con las tribus que responden al asesor Santiago Caputo.

El fin de la motosierra y el norte puesto en 2027

Tanto en el campamento karinista como en el equipo de asesores de Caputo admiten con pragmatismo que el reordenamiento del Gabinete y el apuro por modificar el Banco Central responden a una única prioridad compartida por todo el espacio: garantizar otros cuatro años de mandato para Javier Milei.

En la cúpula oficialista asumen que, con el ajuste fiscal ya ejecutado y el gasto público en mínimos históricos, la narrativa de la «motosierra» perdió efectividad para seducir al electorado no fidelizado. Por este motivo, la estrategia discursiva del oficialismo mutará hacia la defensa cerrada de los hitos técnicos de la gestión económica (la baja de la inflación y el ordenamiento de las cuentas), parámetros que el propio Presidente buscará capitalizar de forma pública el próximo jueves a las 19:00 durante su discurso en el aniversario de la Bolsa de Comercio.