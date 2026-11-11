Javier Milei designó a Miguel Donatelli en la Embajada argentina en India: quién es y a quién reemplazará

El presidente Javier Milei, mediante el Boletín Oficial, informó la designación del ingeniero agrónomo Miguel Donatelli como nuevo funcionario de la Embajada argentina en la República de la India. En el Decreto 1344/2026 que se publicó este 11 de noviembre, se brindaron detalles del cargo que ocupará y a quién reemplazará.

Quién es Miguel Donatelli y a quién reemplazará

Según lo informado por el Gobierno, Donatelli será el nuevo Agregado Especializado en el Área Agroindustrial e ingresa para reemplazar al licenciado en Economía y Administración Agrarias, Mariano Beheran.

En el documento publicado se informó que se aceptó la renuncia «a partir del 31 de mayo de 2026, del licenciado en Economía y Administración Agrarias Mariano Beheran al cargo de Agregado Especializado en el Área Agroindustrial en la Embajada de la República Argentina en la República de la India»; y tras esto se designó al ingeniero agrónomo quien «tendrá rango de Consejero de Embajada y Cónsul al solo efecto protocolar y mientras dure el desempeño de las funciones asignadas».

«Otórgase al ingeniero agrónomo Miguel Donatelli como remuneración mensual por todo concepto una suma equivalente a la que perciba en el destino mencionado el funcionario del Servicio Exterior de la Nación que reviste en la categoría propia del rango acordado por el artículo precedente», agrega el documento firmado por Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

Tal como se indicó, Miguel Donatelli es un ingeniero agrónomo especialista en comercio exterior y relaciones internacionales agroindustriales.

En su trayectoria destaca su labor diplomática y comercial, enfocada en promover la agenda agroindustrial argentina en un mercado clave para la exportación de alimentos y granos.

Previo a su designación en la Embajada, Donatelli integró la planta permanente del Estado, desempeñándose en áreas técnicas de comercio e intercambio internacional dentro de organismos del sector agroalimentario.