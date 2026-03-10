Manuel Adorni acusó al peronismo de convertir el país en “tierra arrasada” y dijo que el 2026 será el año de mayor crecimiento

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso en la Argentina Week, que se celebra del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, y acusó al peronismo de convertir al país en “tierra arrasada” durante sus años de gestión.

FUe uno de los que integra la delegación que participa en Nueva York.

Críticas de Manuel Adorni al peronismo

“La Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades. Hay que echarle manos a la obra”, sostuvo durante la recepción y jornada de networking que tuvo lugar el pasado lunes en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York.

En las últimas horas, el funcionario estuvo en el centro de la polémica luego de que se lo acusara de incluir a su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó en el ARG 01 junto al presidente Javier Milei. Sin embargo, desde su entorno garantizaron que el pasaje fue costeado desde el bolsillo de la coach ontológica, quien tiene agenda propia en Estados Unidos.

Asimismo, destacó el ajuste del 30% del gasto público que efectivizó el presidente y destacó la política desregulatoria y el superávit fiscal y financiero. Además, subrayó la sanción del Presupuesto 2026, la reforma laboral y el paquete de leyes que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias.

“Hoy la economía crece a paso firme y están ingresando miles de millones de dólares en sectores de alta productividad a través del RIGI, que para el que no lo sabe es nuestro régimen de incentivo a las grandes inversiones”, afirmó, y agregó: “En estas condiciones, apuntamos a que el 2026 sea el año en el que Argentina más crezca de los últimos 20 años”.

Manuel Adorni destacó la presencia en el Congreso

Por su parte, celebró el respaldo de la sociedad en las elecciones de octubre, y destacó la presencia parlamentaria de La Libertad Avanza. “Por eso decimos que estamos ante un verdadero cambio de época, pero sabemos que la pregunta que surge es si todo lo que estamos haciendo es sostenible en el tiempo. Por eso, me gustaría dejarles algunas reflexiones: por primera vez en décadas los argentinos tienen un Presidente que cumple con su palabra”, planteó.

“Producto de las elecciones, se ha construido sin duda el Congreso más reformista y pro-mercado de la historia. La sociedad eligió claramente profundizar el sendero de reforma en las elecciones de octubre. Ahora, por primera vez en décadas un partido pro-mercado tiene la primera minoría en el Congreso. Y todas las fuerzas políticas que no son el kirchnerismo nos están acompañando en mayor o menor medida, el camino de reformas que quieren, efectivamente, hacer a la Argentina de una vez por todas una nación seria”, desarrolló.

Por otra parte, afirmó que el peronismo “ya no tienen la fuerza” para llevar a cabo lo que definió como “los intentos de desestabilización” a los que acusaron en el último tiempo.

“Tan solo este año vamos a enviar decenas de proyectos para seguir avanzando en el camino de la reforma, para fortalecer los derechos de propiedad, continuar abriendo el comercio, seguir achicando el Estado, seguir bajando impuestos y por supuesto, seguir desregulando la economía. En 2025 encaramos las elecciones habiendo hecho un ajuste colosal y sufriendo la volatilidad que generó el temor a la vuelta del kirchnerismo”, afirmó.

Por último, sostuvo que el libertario encabezará “una revolución económica” en el país, y en búsqueda de inversiones, pidió que sean parte del “viento de cambio”. Además, destacó el vínculo estratégico del país con Estados Unidos. “Compartimos valores, historia y una visión común sobre el papel del sector privado, la innovación y la libertad económica como motores de prosperidad”, concluyó.

Noticias Argentinas