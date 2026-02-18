Javier Milei parte este miércoles a Estados Unidos: la agenda día a día por el Board of Peace, junto a Donald Trump

Javier Milei partirá este miércoles a Washington, para partciipar de la sesión inaugural del Board of Peace (Consejo de la Paz), promovido por el presidente de Estados Unidos, Donadl Trump. No se informó de un encuentro privado entre ambos mandatarios.

El detalle de la agenda completa y los próximos viajes del mandatario argentino.

Día por día, la agenda completa de Javier Milei en Estados Unidos

Según detallaron de Presidencia, este es el itinerario completo de Milei:

Miércoles 18 de febrero (13 hs, hora argentina) – Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación y comitiva hacia la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, donde arribará a las 23:30hs (hora Argentina)

Jueves 19 de febrero (horario a confirmar): Arribo del Presidente al Instituto de la Paz, Donald J. Trump.

12:00 (hora argetina): Participación del Presidente Javier Milei en la Sesión Inaugural del Board of Peace.

Horario a confirmar – Traslado hacia el lugar de alojamiento y posteriormente hacia la Base Aerea Andrews.

21:00 (hora argentina): Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación y comitiva

hacia la República Argentina.

Viernes 20 de febrero (7:30, hora argentina): Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.

Board of Peace, el evento donde estará Javier Milei en Estados Unidos

Con Noticias Argentinas

El cronograma del libertario se vio sometido a constantes cambios a raíz de la última invitación cursada por el republicano Donald Trump para participar del evento que formalizará el Board of Peace que creó bajo la idea de desarticular el conflicto en Medio Oriente.

El foro multilateral que incluye la participación de algunos países, con marcada ausencia de los Europeos, y que en la región solo conquistó la adhesión de Paraguay y Argentina.

El mes que viene se prevé otro viaje internacional. Milei volará a Manhattan para protagonizar el Argentina Week, programado del 9 al 11 de marzo.

También tiene en agenda la ceremonia de traspaso de mando para consolidar la asunción del reciente electo Antonio Kast en Chile.

Dentro del ámbito local, el Gobierno nacional oficializó hoy la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso y la medida extiende el período legislativo hasta el 28 de febrero.

«Inclúyese en el temario a tratar por el Honorable Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional”, dice la norma.