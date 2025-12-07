Un mensaje de «cero internas» desde el Gobierno de Javier Milei antes de las extraordinarias: el objetivo es aprobar leyes claves

El Gobierno de Javier Milei tiene su enfoque puesto en el Presupuesto 2026 y las reformas. Uno de los mensajes puertas adentro es que no hay lugar para las internas dentro del oficialismo. O por lo menos que no corran el eje principal que son las iniciativas que se buscarán aprobar en el Congreso. Las sesiones extraordinarias comenzarán el miércoles y se extenderán al 30 de diciembre.

Un mensaje de unidad para lograr el Presupuesto 2026

Impulsado por el resultado de las elecciones, el oficialismo tendrá una composición más amigable para llevar adelante los debates. Incluso con primera minoría en Diputados.

El presidente indicó que las reformas «de segunda generación» se planifican de manera progresiva. En primer lugar la laboral y la tributaria, y luego la previsional. En este camino, según citó Infobae Karina Milei fue tajante para los integrantes de La Libertad Avanza. «Va a haber tolerancia cero a las individualidades, insubordinaciones y caprichos”, señaló.

Un reflejo de esto fue lo que sucedió con Sebastián Pareja. Dejó como jefe de bloque en la Legislatura bonaerense a Agustín Romo. «Nunca hubo algún problema en hacer las paces, pero no se firmó nada. En realidad, ellos se enojaron (con el armado de listas en Provincia y Nación) y pensaron que haciendo eso iban a conseguir algo”, marcó una persona cercana a Karina Milei citada por el medio de Buenos Aires.

En paralelo, también desde el oficialismo continúan con las negociaciones. Diego Santilli con los gobernadores, Martín Menem en Diputados y Patricia Bullrich en el Senado.

Sesiones extraordinarias con el Presupuesto 2026 como prioridad

El Congreso Nacional comenzará este miércoles a las sesiones extraordinarias para debatir un proyecto de leyes, donde el foco estará puesto en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, ya que está administrando el país con una ley prorrogada que fue aprobada en el 2022.

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández pero ahora con una nueva composición del Parlamento mas favorable al oficialismo buscará sancionar la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.

El oficialismo será la primera minoría en la Cámara de Diputados con 95 legisladores con lo cual necesitará 34 diputados de los bloques dialoguistas para sancionar las leyes que requiere el Gobierno, mientras que en el Senado tendrá 20 legisladores y necesitará 17 para aprobar los proyectos del Gobierno.

Si bien en la convocatoria a sesiones extraordinarias que se publicará en el primer minuto del martes en el Boletín Oficial habrá un paquete de leyes, la prioridad será que en los 20 días que tendrá el Congreso hasta fin de diciembre es aprobar el Presupuesto 2026.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae