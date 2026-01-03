Javier Milei prepara una agenda de actos de gestión antes y después de su viaje a Davos

El presidente Javier Milei comienza a delinear su agenda de actividades para las próximas semanas, con una serie de actos oficiales previstos tanto antes como después de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. A diferencia de otras instancias, no se tratará de recorridas partidarias sino de eventos vinculados estrictamente a la gestión.

Cómo será la agenda de Javier Milei en enero 2026: las provincias que visitará

Por estos días, el mandatario mantiene un perfil bajo en cuanto a actividad territorial y concentra sus tareas en la Residencia Presidencial de Olivos. Allí trabaja junto a su equipo más cercano, mientras parte del Gabinete aprovecha los primeros días del año para tomar un breve receso antes del inicio de las negociaciones clave de las reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

La próxima actividad oficial en la agenda presidencial será la primera gira internacional de 2026, que tendrá como punto central su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. En ese marco, también circulan versiones sobre una posible escala en Estados Unidos, donde Milei podría firmar personalmente un acuerdo de libre comercio, aunque esa posibilidad aún no fue confirmada oficialmente.

En paralelo, el Presidente anticipó que realizará actividades en el país en las semanas previas y posteriores a su viaje. La confirmación llegó a través de una interacción en redes sociales: ante la consulta de un usuario en X sobre cuál sería la próxima provincia que visitaría, Milei respondió de manera directa: “1) Córdoba 2) PBA”.

De esta manera, el jefe de Estado prevé presentaciones tanto en Córdoba como en la provincia de Buenos Aires, en actos que estarán enfocados en la gestión y no en la actividad partidaria, en un contexto marcado por el avance de la agenda económica y las reformas estructurales que impulsa el Ejecutivo.

El Gobierno endurece los controles y restringe el ingreso al país de venezolanos ligados al régimen de Nicolás Maduro

Mientras en Venezuela se viven momentos de máxima tensión, en Argentina endurecen los controles para limitar el ingreso de venezolanos al país. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que no permitirán el acceso de aquellas personas que estén relacionadas al régimen de Nicolás Maduro.

«La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro», informó en su cuenta de la red social X.

Luego precisó que la Dirección Nacional de Migraciones, «en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional», fijó restricciones para el ingreso a la Argentina de «ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro».

Remarcó que las limitaciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y «sancionados por los EE.UU, entre otros».

«Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país», concluyó Adorni.