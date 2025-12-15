Javier Milei recibirá el martes en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

El presidente electo de Chile se reunirá con el mandatario argentino. Foto: Gentileza

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunirá mañana con Javier Milei. Según fuentes del Gobierno nacional el encuentro será este martes al mediodía en Casa Rosada.

Kast resultó ganador este domingo del balotaje presidencial, superando a Jeannette Jara. Como parte de su agenda este lunes tuvo un encuentro con vecinos y luego más tarde con el mandatario Gabriel Boric. Este último para preparar la transición.

Javier Milei el primero en felicitar a José Antonio Kast de Chile

El martes el ganador del balotaje seguirá con una visita a Argentina. Javier Milei fue el primero de América Latina en felicitar ayer a su «amigo» Kast. «Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada», afirmó en la red social X.

Sobre el encuentro, desde Casa Rosada dijeron que el encuentro con el mandatario electo tendrá carácter político y simbólico, más que técnico, según informaron medios de Buenos Aires.

Kast buscará sumar una foto que refleje un apoyo en el ámbito internacional.

José Antonio Kast asumirá en marzo la presidencia de Chile

Kast asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años. Prometió deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Fue el candidato más de la extrema derecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años, «Vamos a restablecer la ley. Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones», dijo al conocerse su triunfo.