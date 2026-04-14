Javier Milei recibió al presidente de República Checa, también cercano a Israel: a la tarde dará un discurso

Javier Milei recibió hoy en la Casa Rosada a su par de la República Checa, Petr Pavel, con quien mantuvo una reunión en el despacho presidencial junto a sus respectivas delegaciones. Con el mandatario comparten afinidad en posicionamientos geopoliticos, como la proximidad con Estados Unidos e Israel.

Es una actividad previa del mandatario argentino antes de su discurso en la AmCham Summit.

Quiénes estuvieron en la reunión con el presidente de República Checa

Del encuentro participaron, por la República Checa, el jefe de la Oficina del Presidente, Milan Vašina, y la embajadora Jarmila Povejšilová; mientras que por la Argentina estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el embajador en la República Checa, Claudio Rozencwaig.

El mandatario europeo además tendrá una una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y luego mantendrá una actividad con ciudadanos de origen checo en Buenos Aires.

Javier Milei hablará ante empresarios

La agenda de Milei seguirá más tarde con una disertación en la AmCham Summit. A las 18 tendrá a cargo las palabras de cierre del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde intentarán ratificar ante el círculo rojo norteamericano que el programa económico mantiene su consistencia a pesar de las turbulencias.

Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el encuentro entre los referentes de la gestión libertaria con los integrantes del llamado circulo rojo aparece horas antes de la misión que encabezará Caputo en Washington.

Para el momento del discurso de Milei, ya se conocerá el dato de inflación de marzo, que desde el Gobierno nacional anticiparon que estará por encima del 3%.