Javier Milei ratificó su vínculo con Donal Trump con un encuentro con Peter Lamelas y el senador Rand Paul

El presidente Javier Milei se reunió este lunes en Casa Rosada con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, además de otros funcionarios vinculados a la Casa Blanca. El mandatario mantiene una relación de cercanía con Donald Trump.

Según comunicaron desde presidencia, en la reunión con Milei estuvieron también el senador de los Estados Unidos por el estado de Kentucky, Rand Paul, y el asesor presidencial Demian Reidel.

Quiénes son los funcionarios de Estados Unidos reunidos con Milei

Por el momento no se han difundido detalles del encuentro ni los temas que se abordaron. eter Lamelas, embajador estadounidense en Argentina está al frente de ese cargo noviembre de 2025. Protagonizó varios encuentros bilaterales desde entonces.

El diplomático tuvo una participación activa para que se concretará el acuerdo comercial firmado en febrero entre ambos países. Según informó el Ejecutivo nacional, estableció la eliminación de los «aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares. Este marco mejora la inserción de nuestro país en las cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso».

Infobae indicó Milei tiene una cercanía idelógica con el legislador Rand Paul, ya que ambos apoyan la desregulación económica. Es conocido por un expositor habitual en el congreso norteamericano sobre temáticas de política exterior y economía.

Belgrano Cargas: el Gobierno de Milei impulsa su privatización

Con Noticias Argentinas

Entre las medidas que impulsó el Gobierno nacional en el inicio de esta semana es la licitación para el Belgrano Cargas, la compañía estatal que entró en la lista de empresas sujetas a privatización en la Ley de Bases, en 2024.

La inminencia del llamado a licitación se da luego de que la administración libertaria expusiera ante empresarios los principales lineamientos del plan y sus plazos en el Argentina Week que se realizó en Nueva York a mediados de mes.