Javier Milei vuelve a reunirse con su Gabinete y prepara la estrategia para negociar con los gobernadores

En medio de la tensión que generó la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo en Buenos Aires y luego de recibir un explícito respaldo del FMI, el presidente Javier Milei ratificó con un mensaje en redes que no habrán cambios en la política económica. Este miércoles el mandatario volverá a reunirse con su gabinete. Uno de los puntos que se aborda desde el oficialismo es cómo se reactivarán las negociaciones con los gobernadores.

Tercer encuentro de Javier Milei con su gabinete

El de este miércoles será el tercer encuentro en menos de 72 horas que mantendrá Milei con su equipo de Gobierno.

Según informaron medios de Buenos Aires la reunión se convocó para las 9:30 en el Salón Eva Perón. Se espera que concurran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el vocero Manuel Adorni, y también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También el resto del equipo de Gobierno. entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Lugones (Salud),

Diálogo con gobernadores y Javier Milei ratificó el rumbo económico

Una de las tareas que Milei le encomendó a Francos fue que convoqué a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. “En algunos casos, en los que piden poca guita, se puede ver la manera de darles lo que piden. Pero también se pueden ofrecer cargos… Córdoba, por ejemplo, tenía la Secretaría de Transporte, ahí teníamos una alianza que se perdió y que se puede recuperar”, dijo una fuente que participa de las estrategias oficiales, citada por Infobae.

Ayer por la tarde, en un posteo el mandatario habló del rumbo de la gestión. «Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico«, subrayó.

Enumeró los tres pilares de su programa que se mantendrán inalterables y cerró con su clásico «VLLC!»: