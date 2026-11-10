Jorge Macri sobre la carpa VIP en Palermo durante la visita del papa León XIV: «Las medialunas y los budines estuvieron de más»

La visita del papa León XIV a la Argentina desató una fuerte polémica que salpicó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la instalación de una carpa VIP en Palermo. La controversia estalló tras difundirse imágenes sobre las comodidades exclusivas y servicios gastronómicos diferenciados que recibían quienes se alojaban en ese sector, montado a pocos metros del presbiterio oficial.

El episodio desencadenó un rápido cruce de acusaciones sobre la selectividad en los accesos públicos, el uso de fondos estatales y los privilegios protocolares. Ante la escalada de las críticas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a fijar su postura sobre el hecho.

Qué dijo Jorge Macri sobre la carpa VIP

En diálogo con Radio La Red, Jorge Macri calificó lo sucedido el lunes como un «evento excepcional» y explicó que, ante convocatorias de tal magnitud en la Ciudad, se aplican protocolos para recibir a «autoridades, periodistas, diplomáticos y otros invitados» que arriban con varias horas de anticipación.

«La idea era instalar carpas, porque hubo varias, para recibirlos», detalló el jefe de Gobierno porteño, señalando que también se dispusieron espacios para miembros de la Iglesia, el coro y el personal de trabajo. Consultado puntualmente sobre la polémica carpa VIP, reconoció: «Revisando lo que se hizo, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto; alcanzaba con agua y un café para la espera».

Aunque no hizo referencia al pedido de informes sobre el uso de fondos públicos, sostuvo que «tampoco fue un lujo descomunal como se plantea». No obstante, insistió en su autocrítica: «Si me preguntás para aprender a futuro, (el catering) estuvo de más. Bastaba con un lugar de recepción, agua y tal vez café, nada más».

Visita del papa León XIV a Argentina: el costo de la carpa VIP y las invitaciones oficiales

El montaje logístico en el Monumento a los Españoles, según consignaron coberturas de medios nacionales como Clarín e investigaciones del portal Ámbito, demandó una partida cercana a los 5,6 millones de dólares a cargo de la firma DF Entertainment, incluyendo un sector preferencial que despertó cuestionamientos cruzados. Desde el área de prensa de Presidencia de la Nación, admitieron haber cursado las invitaciones especiales, aunque evitaron detallar los parámetros de asignación formal.

Diversos colectivos profesionales denunciaron que, mientras celebridades e influencers ingresaban sin demoras a livings climatizados con catering, cronistas y fotógrafos con acreditación previa sufrieron restricciones severas en los retenes perimetrales.

Los registros difundidos por asistentes en redes sociales mostraron un salón cerrado con iconografía litúrgica, exhibición de ornamentos textiles de alto valor patrimonial y servicio continuo de bocados y bebidas.

En las primeras filas confluyeron celebridades como Carolina «Pampita» Ardohain, Valeria Mazza, Flor de la V y Yanina Latorre, junto a reconocidos empresarios.

Visita del papa León XIV a Argentina: el pedido de informes contra la carpa VIP

La difusión de las imágenes motivó la inmediata reacción del arco opositor en el Congreso de la Nación, donde el diputado Esteban Paulón encabezó una iniciativa de control gubernamental para esclarecer las responsabilidades funcionales.

Carpa VIP en Palermo

El proyecto de resolución solicita explicaciones detalladas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno sobre los criterios aplicados para confeccionar el listado de invitados.

El catering en la carpa VIP de Palermo

La presentación legislativa exige discriminar qué porcentaje del presupuesto global de 5,6 millones de dólares correspondió al armado de la carpa, a la gastronomía contratada y a la seguridad privada del área.

El listado reveló además la presencia de figuras clave del Gobierno porteño encabezadas por Jorge Macri, ministros comunales, exjefes de gobierno como Horacio Rodríguez Larreta y Aníbal Ibarra, y los magistrados supremos Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.