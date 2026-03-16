José Asaad es el presidente electo del PJ de Neuquén y criticó a quienes quisieron judicializar la interna

José “Turco” Asaad se confirmó como nuevo presidente electo del Partido Justicialista de Neuquén el domingo y aseguró que “las idas y vueltas judiciales se terminaron a partir de la elección” que lo dio ganador por 189 votos. El candidato se impuso frente a la lista del parrillismo que impulsaba a Domingo “Chule” Linares y afirmó que fue “histórico”, tras casi 20 años sin internas en el partido.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, destacó que “el peronismo volvió a las fuentes y pudo elegir a su conducción” y lamentó que “se quiso judicializar la elección” en la previa.

“Estamos tranquilos porque se materializó la interna y los compañeros se expresaron. Es cierto que la participación fue baja (votó alrededor del 15%), pero es algo que se vive a nivel nacional. Como partido tenemos que trabajar sobre eso y ver cómo conquistar a los afiliados para que participen”, afirmó.

Asaad encabezó la lista 17 Peronismo Territorial, que llevó a Anahí Valdez como candidata a vicepresidenta del Consejo Provincial. Obtuvo, según los datos provisorios difundidos por la Junta Electoral, 1.383 votos sobre 1.194 de la lista 10 del Peronismo para la Victoria.

Si bien esta última se adjudicó el domingo a la noche la mayoría sobre el Congreso Provincial, un órgano compuesto por representantes de todas las ciudades, Asaad pidió prudencia y aclaró que aún “hay que contar los votos”.

“Hay que esperar el escrutinio definitivo, todavía están llegando mesas del interior. Igual está muy bueno porque las grandes ideas nacen del consenso. Que haya lugar para la apertura y la concertación de ideas”, afirmó el presidente electo del partido sobre un eventual escenario de desventaja o paridad en ese órgano.

Asaad observó también que hubo una participación “más contundente” en localidades del interior que en Neuquén capital y adelantó que entre sus propuestas está la de “volver con unidades básicas” en las principales ciudades para movilizar al partido.

“Nos perdimos la década ganada, la posibilidad de haber tenido un partido consolidado. Hemos retrocedido en representación, solo tenemos un diputado nacional, tres representantes en la Legislatura y somos cuatro intendentes peronistas”, analizó sobre el desempeño del PJ en las últimas elecciones.

«A mí no me pusieron»

Sobre la identificación de su lista con el gobernador Rolando Figueroa, Asaad planteó que es afiliado al partido desde 1995 y destacó la trayectoria de su padre, el exdiputado Carlos Antonio Asaad. “Aprendí a gatear entre unidades básicas. A mí no me pusieron, tengo trayectoria política en el partido”, defendió.

En los días previos a la interna, se esperaba un fallo de la jueza federal Carolina Pandolfi que respondiera al pedido de la apoderada del PJ para expulsar a un grupo de afiliados, entre ellos el electo presidente, por haber sido candidatos en las elecciones provinciales del 2023 con otros sellos políticos.

Asaad descartó que esa eventual decisión pueda tener impacto. “Hicimos el acto eleccionario. Voté en mi partido y no tuve impedimento. Me postulé con un padrón y una lista autorizados por la justicia. Esas idas y vueltas se terminan a partir de estas elecciones”, aseguró.