Julio Fuentes sobre el tiroteo en San Martín: «solo se puede hacer si el gobierno te banca»

Los dirigentes de ATE Nacional, Hugo «Cachorro» Godoy y Julio Fuentes llegaron hoy a Neuquén para inaugurar la nueva sede de la CTA Autónoma y repudiar el tiroteo ocurrido el viernes en San Martín de los Andes a manos de un militante cercano a Carlos Quintriqueo. Aseguraron que hubo «mucha impunidad» garantizada por el gobierno provincial y anunciaron que pedirán ser querellantes en la causa.

«Lo que sucedió el viernes en San Martín de los Andes es una vergüenza, un hecho absolutamente repudiable de parte de un grupo de patoteros encabezados por Quintriqueo», evaluó Godoy, quien apuntó que el tirador, Pedro Jofré, «tuvo tiempo de salir, de volver a Neuquén, de teñirse y, después, decidir ir a entregarse». «Hubo mucha impunidad ahí. Esto lo tiene que hacer reflexionar al gobierno a dejar de ser permisivo y respaldar este tipo de prácticas», planteó.

El secretario general de ATE Nacional anticipó que se presentarán en la causa para ser querellantes y que revisarán «qué actitud tomar con el responsable directo que tuvo la actitud criminal de disparar a mansalva». Esto implica la posibilidad de expulsarlo del sindicato, del que se supone es afiliado.

Godoy indicó que el viernes se comunicó con el titular de la seccional de San Martín de los Andes Segundo Andrada, opositor a Quintriqueo, y afirmó que los dirigentes locales se defendieron del ataque. «Si uno lee la información de los medios locales de San Martín, puede comprobar que lo que hubo fue una actitud de agresión sobre el municipio de un grupo de patoteros que viajaban en micro desde otras ciudades. En todo caso, lo que hubo fue una reacción de los trabajadores para defenderse y culminó con este acto criminal de disparar a mansalva», planteó.

Por su parte, Fuentes analizó que no hubo un enfrentamiento entre facciones de ATE porque en la ciudad «no había ningún conflicto colectivo declarado, no había paro, la gente estaba trabajando». «Cae esta gente siendo consciente de que no estaba el intendente, de que no había autoridades políticas y empiezan a romper todo», sostuvo.

«Cachorro» Godoy es titular de ATE a nivel nacional. Foto: Matías Subat.

También consideró que, por la ausencia de policías, «prácticamente hubo una zona liberada» e insistió con que el sindicato tuvo anuencia del gobierno provincial. «No es la primera vez que pasa. Esto no es una cosa que empezó en San Martín de los Andes y tiene el apoyo del gobierno. Esto solamente se puede hacer si el gobierno te banca», manifestó.

Para Fuentes, la investigación judicial deberá determinar también las responsabilidades del secretario general, Carlos Quintriqueo, y comparó el caso con el de José Pedraza, el líder de la Unión Ferroviaria que fue condenado por el asesinato del militante Mariano Ferreyra.

«No se sube a un colectivo gente armada con el secretario general del sindicato sin que lo sepa. No se trata de una persona ajena, se trata de una organización», evaluó. Hasta el momento, la actitud de Quintriqueo ha sido de respaldar a Jofré, ahora imputado por tentativa de homicidio de tres personas y con prisión preventiva.