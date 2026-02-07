El PJ bonaerense oficializó a Kicillof y llamó a unificar al peronismo para "enfrentar el modelo" de Javier Milei

Luego de sellar la unidad, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires compartió un documento en el que oficializó al gobernador Axel Kicillof como su nuevo presidente. El mensaje enviado a sus «afiliados y afiliadas» estuvo cargado de críticas al Gobierno nacional y también hizo un llamado a unificar al peronismo para «enfrentar el modelo de Milei».

El comunicado del PJ bonaerense

«El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento decisivo», señala al inicio del texto. Tras esto remarca que el país atraviesa un «contexto de ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional», en el cual consideran que » la provincia de Buenos Aires se ha convertido en el principal dique de contención».

«El gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta, y defendiendo a millones de bonaerenses del impacto del modelo de exclusión que impulsa el presidente Javier Milei», manifiesta el PJ bonaerense en su reciente declaración.

El texto hace hincapié en el «esfuerzo colectivo» que llevan adelante los intendentes e intendentas peronistas para proteger a sus comunidades frente al daño generado por las políticas del oficialismo.

Desde el partido resaltan que esa unidad permitió demostrar, en septiembre pasado, que al «a esta derecha se le puede ganar». «Esa victoria no fue solo electoral, sino política. Mostró que hay otro camino posible, basado en la gestión, la cercanía con la gente y la defensa del trabajo, la producción y la justicia social», señaló y agrega que de igual manera «no alcanza con resistir», por ello «el peronismo necesita unidad, organización y coraje».

«Nuestro pueblo, en la provincia y en todo el país, necesita un peronismo que concentre todas sus fuerzas en enfrentar el modelo de Milei y en construir una alternativa política con vocación de futuro y voluntad transformadora», expresa el documento y bajo esta premisa, el espacio argumenta la importancia de incluir a Axel Kicillof en su estrategia: «No hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para el territorio bonaerense si a la Argentina le va mal».

En ese sentido, el PJ local ratifica su compromiso histórico de sumar, convocar y articular con sectores sindicales, movimientos sociales y gobiernos locales. Destacan que la gestión encabezada por Kicillof y Verónica Magario, junto a los jefes comunales, demuestra desde 2019 que es posible gobernar con transparencia y eficacia en favor de las mayorías.

Finalmente, el manifiesto incluye un contundente respaldo a la expresidenta, ratificando el «repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner», calificando dicho proceso como una ofensiva directa contra el sistema democrático.

La lista oficial del PJ bonaerense

Finalmente el documento confirma la distribución de cargos acordada en la cúpula partidaria: